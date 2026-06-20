Corte de AGUA en Lima el 21 y 22 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia nuevo corte de agua programado para el 21 y 22 de junio. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio en esos dos días. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal recordó a la ciudadanía que el corte de agua potable en diversos sectores de la capital responde a los trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará el domingo 21 y lunes 22 de junio con el objetivo de optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico.

De acuerdo al anuncio, la empresa también busca con esta medida temporal, garantizar un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. En ese marco, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin agua por determinadas horas.

Asimismo, puso a su disposición el número del Aquafono (01) 317-8000 para cualquier consulta sobre algún inconveniente que presenten en el servicio o demoras en su restablecimiento.

¿Qué distritos no tendrán agua el domingo 21 de junio?

Sedapal revela los sectores que no tendrán servicio de agua potable en la capital, a través del siguiente LINK. A continuación la lista de distritos afectados con la medida el 21 de junio:

Sin agua en El Agustino

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Hatary Llaqta Mz. O-P-Q-R-N-M, Mz. H-I-J-K.

Sin servicio temporal en Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Pobladores Los Viñedos de Ate. Cuadrante: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y II etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.

Zonas afectadas en Lima por corte de agua el 22 de junio

Ten en cuenta que la suspensión del recurso hídrico afectará diversos sectores de la capital en un horario diferenciado también el lunes 22 de junio:

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Jardines de Santa Clara - Esquema Piérola Mzs. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Jardines de Santa Clara - Esquema Piérola Mzs. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay-Esq. Piérola, Asoc. P.V. Señor de Huayllay Grande-Esq. Piérola, Asoc. Segundo Mercado López-Esq. Piérola.

En Carabayllo

Desde 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. La Aldea, A.H. Ampliación El Paraíso, A.H. Ampliación El Cóndor, A.H. Ampliación Hiroshima, A.H. Los Ángeles, A.H. Comité de Ampliación La Cumbre, A.H. El Cóndor, A.H. La Cumbre del Progreso, A.H. El Gran Cambio, A.H. Hiroshima, A.H. El Huascarán, A.H. Juan Pablo II, Comité Vecinal A.H. 28 de Julio, A.H. Keiko Sofía Fujimori, A.H. Luz Divina, A.H. 20 de Marzo, A.H. 30 de Mayo, A.H. Monseñor Arnulfo Romero, A.H. Carlos Noriega, A.H. Nuevo Carabayllo, A.H. 3 de Octubre, A.H. El Paraíso, A.H. Progreso Alto Horizonte IC sector, Ampliación Miguel Grau, A.H. El Progreso II sector Ampliación Comité 43 A.H. El Progreso III sector Ampliación Comité Vecinal 31, A.H. El Progreso Comité Vecinal 35.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 12 m. hasta las 10:00 p.m. en Agru. Las Vegas 2da etapa de Santa María. Agrup. Familiar Las Vegas de Santa María, Agrup. Familiar Las Vegas III de Santa María.

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre el corte programado para el domingo 21 y lunes 22 de junio que afectará diversos distritos de Lima.