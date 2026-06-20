Corte de LUZ en Lima y Callao desde el 20 al 22 de junio: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad?

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado desde el 20 hasta el 22 de junio. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico esos días. ¿Tu zona está en la lista?

Motivo del corte de luz programado por Pluz

Pluz Energía Perú precisó, a través de un comunicado, que ejecutará un nuevo corte de luz en diversos sectores de la capital debido a los trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad, optimizando el suministro.

Es por ello, que pide la comprensión de sus usuarios al no poder contar con electricidad por determinadas horas desde el sábado 20 al lunes 22 de junio. También insta a que tomen medidas previsionales y no duden en encontrar alternativas para aminorar el impacto de no contar con el servicio de forma temporal.

Sin luz en distritos de Lima y Callao el 20 de junio

A continuación, te detallamos las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio de luz el sábado 20 de junio:

En Carabayllo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Lotización Chillón Mzs. D, E, G, H, I. Jr. Anta cdra. 49, Jr. Catac cdra. 5, calle Chasquitambo cdra. 5, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, calle Pira cdra. 6, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Vinchay cdra. 49, Jr. Cajacay cdras. 5, 6, calle Parihuanca cdra. 4, 5, 6, 7, Urb. El Naranjal Mzs. F, K, V, Av. El Naranjal cdras. 5, 6, Av. Las Palmeras cdras. 48, 49, Jr. Catac cdras. 5, 6, Jr. Colcabamba cdra. 5, Jr. Marcará cdras. 49, 50, Jr. Pira cdras. 5, 6, Urb. El Parque de Naranjal Mzs. F, H, K, L, M, S, T, U, V.

hasta las 6:00 p.m. en Lotización Chillón Mzs. D, E, G, H, I. Jr. Anta cdra. 49, Jr. Catac cdra. 5, calle Chasquitambo cdra. 5, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, calle Pira cdra. 6, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Vinchay cdra. 49, Jr. Cajacay cdras. 5, 6, calle Parihuanca cdra. 4, 5, 6, 7, Urb. El Naranjal Mzs. F, K, V, Av. El Naranjal cdras. 5, 6, Av. Las Palmeras cdras. 48, 49, Jr. Catac cdras. 5, 6, Jr. Colcabamba cdra. 5, Jr. Marcará cdras. 49, 50, Jr. Pira cdras. 5, 6, Urb. El Parque de Naranjal Mzs. F, H, K, L, M, S, T, U, V. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Agrup. Los Palomares de Carabayllo Mzs. A, B, D, Asoc. Viv. San Isidro Labrador Mzs. A, B, D, Asoc. Peq. El Chaparral lote 8, parcela 12, Asoc. Viv. Autogestionaria San Mz. A, El Gitano Las Lomas de Carabayllo Mz. F, Fundo Sta. Inés Mz. D.

Sin luz en Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

Zonas afectadas y horario del corte el 22 de junio

De acuerdo al anuncio de Pluz, no habrá corte de luz el domingo 21 de junio, pero sí el lunes 22 en estas zonas:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en P.J. El Arenal de Canto Grande Mz. F3, H, I, J, K, K2, L, LL, M, N, N1, O, P, Q, A.H. Juan Pablo II etapa 1 Mz. L, LL, M, N, N1, O, P, Q, R.

En Magdalena del Mar

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Conj. Hab. Marbella Edif. A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. Medalla Milagrosa Mzs. A, B, C, D, E, calle Alberto Yabar cdras. 2, 3.

En Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Jr. Anta cdra. 49, Jr. Catac cdra. 5, calle Chasquitambo cdra. 5, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, calle Pira cdra. 6, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Vinchay cdra. 49, Jr. Cajacay cdras. 5, 6, calle Pariahuanca cdra. 4, 5, 6, 7, Urb. El Naranjal Mzs. F, K, V, Av. El Naranjal cdras. 4, 6, Av. Las Palmeras cdras. 48, 49, Jr. Catac cdras. 5, 6, Jr. Colcabamba cdra. 5, Jr. Marcará cdras. 49, 50, Jr. Pira cdras. 5, 6, Urb. El Parque de Naranjal Mzs. F, H, K, L, M, S, T, U, V.

Pluz anunció la lista de los distritos de Lima y Callao que serán afectados por el corte de luz del sábado 20 al lunes 22 de junio para que tomes medidas preventivas desde ya.