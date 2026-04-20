Corte de AGUA en Lima el 21 de abril: Estos distritos se verán afectados, según Sedapal

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua potable en Lima el martes 21 de abril. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio, según el último comunicado de Sedapal. ¿Está tu zona en la lista?

Sedapal: Motivo del corte de agua en Lima

La empresa estatal dio a conocer que el corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima el martes, 21 de abril, se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de red y otras acciones con el objetivo de seguir optimizando el suministro y lleguen sin ningún inconvenientes a los hogares de sus usuarios.

Por ello, exhorta a la ciudadanía la comprensión del caso y tomar medidas preventivas como el almacenamiento desde ya del recurso hídrico para contar con ello hasta el restablecimiento del servicio en sus respectivas zonas, de acuerdo al cronograma oficial.

¿En qué distritos no habrá agua el 21 de abril?

Sin servicio en Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo.

hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec, Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 1ra etapa. Cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N°1, Pasaje San Mateo.

Sin agua en Chaclacayo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Cuadro Mz. J-P. P.S. 3-4-5-6-7-8-12-14-15-16. Urb. Los Girasoles de Huampaní parte alta.

En Santa Anita

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Coop. Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. El Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Nueva Juventud.

hasta las 6:00 p.m. en A.H. Nueva Juventud. Desde la 1:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique. A.H. Los Ángeles.

En San Miguel

Desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra etapa, Urb. Maranga 4ta etapa, Urb. Maranga 7ma etapa. Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta etapa, Urb. Residencial Callao.

hasta las 9:00 p.m. en A.H. Maranga, Urb. Maranga 3ra etapa, Urb. Maranga 4ta etapa, Urb. Maranga 7ma etapa. Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta etapa, Urb. Residencial Callao. Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 4ta etapa, 5ta etapa y 7ma etapa, Urb. Residencial Callao, A.H. Maranga. Cuadrante: Av. Elmer Faucett, Av. Venezuela, Av. Parque de las Leyendas, Av. Escardó, Ca. Quezada, Av. La Marina.

Sin servicio temporal en La Molina e Independencia

Zonas afectadas con la suspensión de agua.

De esa forma, Sedapal, tras revelar los distritos que se verán afectados con el corte de agua el 21 de abril, recordó a los usuarios que pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma.