Martín Pérez Guedes confesó los motivos por los que decidió no seguir en Universitario

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras su intempestiva desvinculación de Universitario de Deportes al confirmar su retiro del fútbol profesional, Martín Pérez Guedes confesó los motivos por los que decidió no seguir en el conjunto crema. Más que una cuestión deportiva, explicó que dicha medida está relacionada a un ámbito personal.

La verdad de Pérez Guedes tras su salida de la 'U'

El volante argentino concedió una entrevista al canal de YouTube COTA TV, de la periodista Darinka Zumaeta. Allí reveló que la principal razón que lo llevó a poner fin a su vínculo con la 'U' y decirle adiós al deporte en el que destaca es netamente familiar y emocional, descartando que radique en cuestiones deportivas o desacuerdos internos.

Según comentó tenía la necesidad de brindarles un estilo de vida diferente a sus menores hijos, visión que compartía con su esposa desde el año pasado, cuando también evaluaron dónde continuarían estudiando sus pequeños priorizando siempre su bienestar.

"En el último tiempo queríamos darles (a sus hijos) otro estilo de vida, un lugar donde se sientan cómodos en el que se puedan desenvolverse mejor. Desde el año pasado estábamos viendo (con su esposa) si los anotábamos en el colegio o no. Somos de pueblo, una ciudad muy chica, somos bastante sencillos", afirmó.

Luego de sostener una conversación con su pareja decidió inscribir a sus primogénitos en colegios de su natal Argentina y le manifestó que evaluaría los seis meses próximos cómo le iría estando solo en Perú. Eso mismo se lo hizo saber a Franco Velazco, administrador de Universitario, a inicios de año.

Pilares fundamentales: Salud mental y el tiempo al lado de sus hijos

Refirió que se retira a los 32 años, una edad que considera importante y extensa. Pese a que aclaró que se encuentra bien físicamente, aseguró que su decisión está ligada al ámbito mental. Además, comentó que en la actualidad que un jugador se sienta bien de la cabeza "es todo" debido a todo lo que enfrenta en el día a día.

Asimismo, el ahora excrema resaltó que ahora busca pasar la mayor cantidad de tiempo con sus hijos, a diferencia de lo que sucedió cuando era un niño y solo conoció a su padre hasta los cinco años, mientras que veía poco tiempo a su madre porque trabajaba y él estaba en un internado.

"Estoy tranquilo con la decisión que tomé(¿no te da miedo arrepentirte?) Miedo tenemos siempre a lo que va a venir, al futuro, pero uno toma decisiones y durante mucho tiempo prioricé mi carrera y hoy quiero aprovechar otro tipo de cosas", expresó.

Al tomar la intempestiva decisión de decirle adiós a Universitario y cerrar su etapa como futbolista, Martín Pérez Guedes explicó que ello se debe a un tema familiar y mental.