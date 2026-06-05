Muere el 'Indio' Solari, mítica leyenda del rock argentino, a los 77 años tras una ardua lucha contra el Parkinson

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Argentina llora la muerte de una de sus máximos referentes de rock: el icónico Indio Solari. El líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota dejó de existir a los 77 años y provoca gran impacto así como conmoción en el ambiente musical no solamente de su país sino también a nivel continental.

Indio Solari partió a la eternidad a los 77 años

El rock argentino se ha vestido de negro este viernes, 5 de junio, luegod de conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, más conocido como el 'Indio' Solari, a los 77 años. El músico padecía desde hacía varios años Parkinson.

Su legado es parte de la historia del rock en español, gracias a que a mediados de los setenta fundó junto al guitarrista Skay Beilinson una de las bandas emblemáticas: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Himnos como "La bestia pop", "Unos pocos peligros sensatos" o "Jijiji" conquistaron a los devotos del rock argentino en sus "misas", como bautizaban los fans sus citas en lugares insólitos, a veces fuera de los escenarios convencionales.

Si bien había aparecido en mediante pantallas en varios conciertos de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y encabezaba de forma muy discreta, desde 2022, la banda el Mister y los Marsupiales Extintos.

El considerado el artista más convocante de la historia de la música argentina tuvo que alejarse de los escenarios desde 2017. Su último recital fue el 11 de marzo de aquel año, en Olavarría.

Hay que mencionar que, dos años antes, en una entrevista concedida a Vorterix, reveló que batallaba contra una dura enfermedad. "No es cáncer ni es sida", manifestó el intérprete. "Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida...", reconoció ante una multitud el pasado 12 de marzo de 2016.

🚨 MURIÓ EL INDIO SOLARI: ASÍ ESTÁ LA CASA DEL MÚSICO @DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/D3LtqYc9pY — América TV (@AmericaTV) June 5, 2026

Fue hallado sin vida en su domicilio

Cabe mencionar que, esta mañana se montó un amplio operativo en su domicilio de Parque Leloir, a unos 33 kilómetros de Buenos Aires, donde fue hallado sin signos vitales cerca de una pileta.

Debido a que el episodio fue en su domicilio, la Fiscalía N°2 de Ituzaingó inició una investigación de protocolo, sin embargo, no se señalaron otras causas que no sean el Parkinson.