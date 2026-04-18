Corte de agua el 19 y 20 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Sedapal dio a conocer qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio programada para el domingo 19 y lunes 20 de abril. ¿Está tu zona en la lista?

Motivo del corte de agua en Lima el 19 y 20 de abril

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal informó que ejecutará una nueva interrupción del servicio de agua potable en algunos puntos de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios para seguir garantizando calidad y seguridad en el suministro, así como su optimización para evitar averías futuras.

En ese marco, exhorta a los usuarios tomar medidas preventivas como almacenar agua desde ya en recipientes limpios, horas antes del momento de la suspensión del servicio, para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en sus hogares.

Asimismo, señala que en caso el servicio no sea restablecido en el horario indicado en el cronograma, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con solo el número de su suministro a la mano, para mayor información.

Lista de distritos sin agua el domingo 19 de abril

Sin agua en Santa Anita

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Las Flores, Asoc. Viv. Las Vegas, Asoc. Cultura Peruana Moderna, Asoc. Los Portales de Santa Anita, Urb. Primavera, Asoc. Viv. Santa Cruz de Vista Alegre, Asoc. Sol de Santa Anita.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. UPIS Huáscar (Gpo. I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampliac., A.H. Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huáscar sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolong. Amauta, Agru. Belén Ampliación, Agrup. Tarapacá, A.H. UP de La Esperanza sector Brisas de Huáscar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén, Agrup. Utupara.

¿Qué zonas se verán afectadas el 20 de abril?

Sin servicio en Chaclacayo

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. El Cuadro. Afecta al R2-R3-R4-R5.

hasta las 7:00 p.m. en Urb. El Cuadro. Afecta al R2-R3-R4-R5. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. El Cuadro. Mz. M-N, calle B-C. P.S. 8-15-23-24-25.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Asociación Rosa de América, P.J. Señor de los Milagros, Urb. Industrial Molitalia, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Luisa 1ra etapa, Urb. Santa Luzmila.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en A.H. Villa Campoy. A.H. Alta Paloma Ampliación, A.H. Villa los Andes, A.H. Chaparral, AF Las Flores, A.H. 3 de Mayo, A.H. Alta Paloma, A.H. Los Higales.

Así que si pensabas lavar ropa o hacer uso del agua este domingo 19 o el lunes 20 de abril, revisa primero la lista de Sedapal de cuáles serán las zonas que se verán afectadas con el corte del servicio para esas fechas.