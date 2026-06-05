Zé Ricardo no va más en Sporting Cristal: Club anunció salida del DT brasileño tras malos resultados

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal ha remecido el mercado de pases del fútbol peruano luego de anunciar la salida sorpresiva de Zé Ricardo del cargo de director técnico. El elenco rimense utilizó sus redes sociales para comunicar a todos sus hinchas esta decisión luego de los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura donde quedaron a más de 20 puntos de distancia del ganador Alianza Lima.

Sporting Cristal anuncia salida de Zé Ricardo

En dicho pronunciamiento, la dirigencia bajopontina señaló haber llegado a un acuerdo mutuo para cortar anticipadamente el vínculo contractual que sostenían con el estratega. Luego de ello, le desearon suerte en sus próximos proyectos e hicieron lo propio con cada uno de los integrantes de su comando técnico.

"El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparador físico Fabio Eiras por la labor realizada durante su permanencia, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana", indicaron.

Es importante precisar que Zé Ricardo llegó a finales de marzo a Sporting Cristal para reemplazar a Paulo Autuori en el cargo de director técnico. Lamentablemente, el entrenador brasileño no logró los resultados esperados ya que en 14 partidos jugados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, solo logró 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas.

Comunicado Oficial: Zé Ricardo pic.twitter.com/8Fo33q6X6s — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 5, 2026

Roberto Mosquera se acerca al Rímac

Tras confirmarse la salida de Zé Ricardo, ya comenzó la danza de nombres que pueden llegar a reemplazar al nacido en Brasil en los próximos días. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Roberto Mosquera es la principal opción del área deportiva celeste para volver al club con el que fue campeón en más de una oportunidad.

Según precisó, ambas partes entablarán comunicación para definir detalles y cerrar la operación para una nueva etapa del estratega nacional al frente de los rímenses.

"Roberto Mosquera es el entrenador elegido por la directiva de Sporting Cristal para asumir la dirección técnica celeste. En las próximas horas habrá comunicación entre la dirigencia y el DT para cerrar la incorporación, y así pueda ser anunciado la próxima semana", precisó.

De esta manera, Sporting Cristal anunció la salida de Zé Ricardo como entrenador tras los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.