Corte de agua en Lima el 25 de junio: Horarios y distritos afectados el jueves, según Sedapal

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua afectará a diversos distritos de Lima el jueves 25 de junio. Descubre qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio, según el último reporte de Sedapal.

Motivo del corte de agua en Lima

El jueves 25 de junio habrá corte de agua en diversos sectores de la capital, de acuerdo al último comunicado compartido por Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp. La empresa precisó que esta medida responde a labores de mantenimiento preventivo esenciales para seguir garantizando un servicio de calidad.

Es así que debido a esas acciones que conllevará a una restricción temporal del recurso hídrico, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación en recipientes limpios.

Distritos sin agua en Lima el 25 de junio, según Sedapal

La suspensión temporal del servicio de agua potable afectará diversos sectores, asentamientos humanos y zonas de Lima el jueves 25 de junio, según Sedapal. Para anticiparte a esta restricción temporal, te damos a conocer la lista detallada con las áreas y los horarios de corte y restablecimiento:

Sin agua en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Huaycán zona C UCV 47 y 47B Ampliación UCV 46-49-51-52-53-56-57-58, Asoc. Parque Industrial N° 1.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Habilitaciones del sector 308 (sub sectores 308-07, 308-08, 308-09, 308-10 y 308-12). Cuadrante: Av. Paraíso, Av. José Olaya, calle Ollantay, calle Andrés A. Cáceres. También habrá interrupción del servicio en:

Zonas sin agua en VMT.

En Villa El Salvador

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Agrupación Pachacámac parcela 3, sector barrio 2, Agrupación Pachacámac 3ra etapa sector 3, Cercado, Urb. Pachacámac barrio 1 sector 1. Cuadrante: Av. Pachacútec, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Central, Av. José C. Mariátegui.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. Las Flores 78.

En Pueblo Libre y Breña

En El Agustino

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en A.H. Hatary Llaqta, P.J. La Menacho I y II etapa, Coop. Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentelo Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. Huancayo 2da etapa, A.H. La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo, Urb. Primavera, A.H. IV Programa Municipal, Coop. Huancayo 1ra etapa, Coop. San José, Asoc. Gasco Hurtado, Asoc. Viv. Primavera, A.H. María Herrera Acosta, Coop. Las Pirámides.

Otras zonas afectadas por corte de agua

En Carabayllo

Áreas afectadas por corte de agua.

En Puente Piedra

Sin servicio de agua en Puente Piedra.

En Surquillo

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Limatambo, Cooperativa Victoria, Conjunto Residencial Dammert Muelle. Cuadrante. Av. Paseo de la República, Av. Andrés Aramburú, Av. República de Panamá, Av. Domingo Orué.

Ante el corte de agua programado para el jueves 25 de junio, que afectará diversos distritos de Lima, Sedapal pone a disposición de sus usuarios el número del Aquafono (01) 317-8000, para que puedan consultar sobre cualquier otro inconveniente sobre la conexión del servicio en sus hogares o negocios.