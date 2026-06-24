Corte de luz en Lima y Callao el 24 y 25 de junio: Revisa qué distritos se verán afectados y en qué horario

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a vecinos de Lima y Callao el 24 y 25 de junio. Pluz Energía Perú reveló la lista de los distritos que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio en ambas fechas.

Sin luz en Lima y Callao: Motivo del corte del servicio

¿Pensabas hacer trabajo remoto desde casa o hacer uso de algún electrodoméstico el 24 y 25 de junio? Ten primero en cuenta que en esos días habrá corte de luz programado por Pluz Energía Perú que afectará a diversos distritos de la capital.

De acuerdo al comunicado, la interrupción se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad y evitar averías futuras en la red.

Es por ello, que pide la comprensión de sus usuarios y les insta a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Distritos afectados por corte de luz el 24 de junio

El corte de luz el miércoles 24 de junio sorprenderá a los vecinos que vivan en los siguientes distritos de Lima y Callao. ¡Toma nota y evita sorpresas!

Sin luz en Independencia

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Urb. Panamericana Norte / Av. El Pacífico.

En San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 7:00 p.m. en Asoc. Compradores de Campoy calle 15 cruce con calle 21 loza deportiva, calle 15 Mz. LL, Q, Z, calle 21 Mz. LL, calle 23 cdra. 11, Mz. P, P1, Q.

De 9:30 a.m. a las 4:30 p.m. en A.H. Nueva Vida Mz. G, H, I, Agrup. Fam. Las Lomas de Nueva Vida Mz. A, B, C, D, E, F, G, A.H. 1° de Setiembre Mz. A, B, C, D, E, F, A.H. Proy. Integral Los Ángeles sector César Vallejo Mz. A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. Amp. César Vallejo II etapa Mz. I, J, K, L, M, N, O, P.

También los distritos de San Juan de Lurigancho, Los Olivos y en el Callao habrá corte de luz:

Corte de luz.

Zonas sin electricidad el 25 de julio

Asimismo, Pluz precisó que la restricción del servicio eléctrico el jueves 25 de junio también será en las zonas que te revelamos a continuación:

En Carabayllo

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mz. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.

En SJL

De 9:30 a.m. a 5:30 p.m. en A.H. Int. Solidaridad y Progreso Ampl. Sct. 9 de Febrero Mzs. 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 26, Agrup. Fam. Amp. de Villa Virgen Mzs. W, Z, Agrup. Fam. Naciones Unidas Mz. N.

Zonas sin luz el 25 de junio.

En Callao

De 9:30 a.m. a 6:00 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.

En Breña

De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en Jr. Pedro Ruiz Gallo cdras. 6, 7, Jr. Loreto cdras. 16, 17, Jr. Jorge Chávez cdras. 16, 17, Jr. Castrovirreyna cdras. 4, 5, parque Socabaya cdras. 8, 9, psje. Echenique cdras. 10, 11.

Recuerda que el corte de luz será solo en determinados sectores, urbanizaciones y calles de Lima y Callao. Por ello, te revelamos los distritos que se verán afectados con la suspensión del servicio el 24 y 25 de junio.