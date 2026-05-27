Corte de agua en Lima el 28 de mayo: Distritos, zonas y horarios, según Sedapal

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anunció nuevo corte de agua el 28 de mayo. Conoce qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para este jueves. ¿Tu zona sufrirá la restricción y en qué horario?

Corte de agua el 28 de mayo: Motivo de suspensión del servicio

De acuerdo al último reporte, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, Sedapal precisó que el corte de agua el jueves 28 de mayo en la capital responde a los trabajos de mantenimiento preventivo programados para la optimización del suministro, limpieza y desinfección de reservorios, así como el empalme de nuevas tuberías.

Con estas acciones se busca garantizar la calidad del recurso hídrico y mejorar la presión de la red en beneficio de los usuarios de la empresa estatal. Asimismo, Sedapal sostuvo que la restricción del servicio afectará de manera focalizada a sectores específicos, por lo cual, insta a los ciudadanos a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua con anticipación.

Distritos afectados y zonas específicas del corte de agua

A continuación, se detallan las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de la capital que no contarán con el servicio de agua potable el 28 de mayo, organizados por la naturaleza de los trabajos técnicos, según Sedapal, que también puedes verificar en el siguiente LINK:

En La Molina

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Musa 3ra etapa, Coop. Vivienda Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa, Asociación Piedra Viva, Urb. Sol de La Molina III etapa, Asociación Los Arbolitos.

En Chorrillos

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. la Campiña. Cuadrante: Jr. Alcides Vigo Hurtado, AV. Los Próceres, Av. Guardia Civil, Av. Alipio Ponce, calle Doña Nelly, Jr. Caballero de la Ley.

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Los Portales de Basilio Auqui Anexo 08-ECNC, A.H. Los Portales de Basilio Auqui, Av. 16 de Mayo, Av. Basilio Auqui N°2.

Asimismo, la empresa estatal precisó que el corte de agua el jueves también se ejecutará en zonas ubicadas en los distritos de Santiago de Surco y San Martín de Porres, que te detallamos en las siguientes imágenes:

Áreas afectadas por la restricción del servicio de agua potable el 28 de mayo.

Finalmente, Sedapal recuerda que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva y recomienda mantener las llaves cerradas durante el corte para evitar desperdicios o inundaciones al momento del retorno del agua.

Es así como se anunció que el 28 de mayo habrá nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima Metropolitana, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, anunciado a través de su canal de difusión de WhatsApp.