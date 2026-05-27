Corte de luz en Lima y Callao el 28 de mayo: Distritos que se verán afectados y horario de suspensión

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao el 28 de mayo. Pluz Energía Perú dio a conocer la lista de distritos que se verán afectados y los horarios de la suspensión del servicio eléctrico para este jueves.

Corte de luz el 28 de mayo: Motivo de suspensión del servicio

De acuerdo al comunicado de Pluz, la interrupción del servicio de luz para este jueves 28 de mayo responde a trabajos de mantenimiento y optimización de la red eléctrica. La empresa detalló que la suspensión afectará de manera focalizada a sectores específicos de Lima Metropolitana y el Callao.

Por ello, instó a los ciudadanos de las zonas comprometidas a tomar las previsiones del caso y también recordar desconectar los electrodomésticos durante el corte para evitar daños por variaciones de voltaje.

Distritos y zonas sin luz en Lima y Callao: Cronograma

También precisó que para conocer mejor las zonas que se quedarán sin electricidad puedes ingresar al siguiente ENLACE o revisar los detalles que te compartimos a continuación para que tomes tus precauciones este jueves 28 de mayo:

En San Martín de Porres / Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Filadelfia Mz. A, B, C, D, E, E Prima, E1, F, G, I, J, K, Asoc. Mi Terruño Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, R, Asoc. Viv. Praderas del Sol Mz. A. Asoc. Viv. Las Begonias de Sta. Rosa Mzs. D, E, F, G, Asoc. Viv. San Remo II Etp. Mzs. D, E, G, H, I, J, K, Urb. Brisas de Sta. Rosa Mzs. F, G, H, Asoc. Sta. María del Valle ETP. III Mz. D, Asoc. Las Casuarinas de Sta. Rosa Mzs. I, J, Asoc. Virgen del Carmen Mzs. A, B.

Sin luz en Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en calle La Caridad cdras. 7, 8, 10, Jr. El Patriotismo cdras. 6, 7, Jr. La Prudencia cdras. 80, 81, Jr. La Sinceridad cdras. 7, 8, Jr. La Pureza cdra. 81, Jr. La Justicia cdra. 6, calle La Claridad cdras. 9, 81, Jr. La Laboriosidad cdra. 81, Urb. Pro Mzs. A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, L5, P5, Q5, S5, T5, U5, V5, W5, X5, Z5.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en calle Los Faisanes frente a Mz. A2.

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Su Majestad Hirohito Mzs. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, Comité 38 Ampl. Señor de Luren Mzs. 10Q, 11R, 12Ñ, Agrup. Fam. El Resplandor V Sct. El Prog. de Carabayllo Mzs. A, B.

Sin servicio en Comas

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Fte. Sublote Av. Chacra Cerro S/N.

En Puente Piedra

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Gallinazos Parcela 63 sublote 02 Cooperativa Agraria Gallinazo.

Es así como Pluz Energía reveló que este jueves 28 de mayo habrá corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo en el suministro.