Héctor Cúper fue autocrítico tras derrota de Universitario 2-0 ante Cienciano: "Me da bronca"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes viajó a Cusco para enfrentar a Cienciano, pero no pudo sumar 3 puntos y, por el contrario, terminó perdiendo 2-0. Pese a que tuvo claras ocasiones, el gol le fue esquivo durante el trámite del partido por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Posteriormente, en conferencia de prensa, el técnico de la 'U', Héctor Cúper expresó su disgusto por la derrota.

La bronca de Cúper tras la derrota ante Cienciano

La noche del último domingo, 2 de agosto, el conjunto crema no logró traer a Lima un resultado favorable ante el cuadro imperial que se encuentra en un buen momento tras eliminar a Lanús de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

Matías Succar y Carlos Garcés fueron los verdugos de la escuadra estudianttil que si bien contó con oportunidades de cara al arco no pudo batir la portería del golero uruguayo Gonzalo Falcón, esa situación no fue conforme para Cúper, quien asumió la responsabilidad de la derrota.

"No hay ninguna duda que hay que ser ofensivo, pero tenemos que considerar que tenemos un problema, que es la altura muchas veces", manifestó en primer instancia el DT.

Además, lamentó que el control de la pelota en el mediocampo fue nulo sobre todo durante el primer tiempo. Asimismo, enfatizó que si bien el equipo que dirige generó oportunidades claras, la eficacia no estuvo de su lado y fue lo que terminó por marcar la diferencia.

"Hemos tenido situaciones de gol, que tal vez no se han aprovechado (...) lo que me da un poco de bronca es que nos hicieron un gol como sabíamos que nos podía pasar, que fueron con centros y en un córner", admitió.

Añadió que pese que a hubo intentos ofensivos tras los cambios de jugadores en la segunda mitad, sus dirigidos corrieron "mucho y mal" lo que terminó por pasarle "una cierta factura".

"NO me dio resultado esa estrategia... nos costó recuperarnos, los primeros 20' corrimos mucho y MAL. Nos hicieron gol como sabíamos que podía pasar"



📺👉🏻 Conferencia de prensa completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/sRZG8Yq9t2 pic.twitter.com/vsjjeFhBZz — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 3, 2026

La solicitud de Cúper a sus jugadores

Más adelante, Héctor Cúper reveló que previo al duelo ante Cienciano, le pidió ante sus jugadores que aprovecharan cuando recuperen el balón y atacar por las bandas, sin embargo, se produzco lo contrario porque estuvieron mucho tiempor por el centro del campo, lugar en el que el cuadro cusqueño realizaba presión.

Luego de que Universitario pierda 2-0 ante Cienciano, el entrenador argentino de la 'U', Héctor Cúper, brindó una conferencia de prensa en la que expresó su total disconformidad con el resultado obtenido en el partido hasta tal punto de afirmar que le dio "bronca" debido a que su estrategia "no salió bien".