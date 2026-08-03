Andrea San Martín revela pérdida de ser querido en accidente aéreo en Nasca: "Se me rompió el corazón"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras conocerse la lista de los 13 fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Nasca, la exchica reality Andrea San Martín se pronunció en sus redes sociales lamentando el hecho que cobró la vida de un ser querido de su entorno.

Andrea San Martín publica comunicado sobre pérdida de ser querido en accidente

Luego de recoger las primeras averiguaciones, se confirmó que 13 ciudadanos entre peruanos y extranjeros fallecieron a causa del accidente de una aeronave turística ocurrido en la ciudad de Nasca.

El trágico accidente de la avioneta ocurrido en Nasca el pasado 1 de agosto continúa generando conmoción entre familiares, amigos y personas cercanas a las víctimas. En las últimas horas, Andrea San Martín compartió un sentido mensaje en redes sociales para despedir a Irenka del Carpio, la copiloto fallecida en el siniestro.

"Ayer con extrema pena en medio de una reunión justo con otra amiga de Talara nos enteramos del accidente con la avioneta en Nazca, donde de copiloto estaba Irenkita con quien crecimos también en la Villa FAP, hija de dos tíos maravilloso, con una familia tan linda que para mí siguen siendo mi familia talareña con la que hasta el día de hoy siempre mantenemos contacto", expresó la modelo en el comunicado.

Comunicado de Andrea San Martín

La creadora de contenido Andrea San Martín, también mencionó que hace apenas unas semanas había conversado con Irenka, quien le recordaba constantemente los eventos de catequesis de su hija Maia. En otro momento de su mensaje, lamentó que una persona con tantos años por delante haya partido de manera tan repentina, un hecho que le recordó al fallecimiento de su padre.

"Es difícil creer como la vida cambia de un momento a otro y lo vivimos cuando mi papá falleció. Uno no logra entender como seres humanos tan buenos y nobles nos dejen así de rápido", expresó Andrea San Martín.

Lista de pasajeros fallecidos en accidente aéreo en Nasca

Piloto: Américo Alejandro Salazar Cuellar

Copiloto: Irenka del Carpio Guanilo

Pasajeros de nacionalidad italiana:

Elena Sala Matteo Gianturco Lorenzo Angelucci Massimo Angelucci Cristina Maria Bianco Paolo Gianturco Pietro Gianturco

Pasajeros de nacionalidad alemana:

Hoffmann Gertrud Maria Hoffman Andreas

Pasajeros de nacionalidad española:

Aviles Muñoyerro Alfredo Sánchez Muñoz Ana Isabel

Finalmente, el comunicado de Andrea San Martín expresa su sentir en este momento complicado en su vida luego de darse a conocer la lista de fallecidos en el accidente aéreo en Nasca en la que se encontraba un ser querido.