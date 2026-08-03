Sigue la Liga1: Programación CONFIRMADA de la fecha 4 del Torneo Clausura

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la tercera jornada, que se disputará del jueves 6 al domingo 9 de agosto, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior, Alianza Lima se impuso por 3-1 a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Sporting Cristal derrotó 2-0 a Juan Pablo II en el Alberto Gallardo. En el cierre de la jornada, Universitario cayó 2-0 frente a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Jueves 8 de agosto

Cienciano en el que inaugura esta cuarta jornada, después de superar de gran forma a Universitario por 2-0. 'El Papá' visitará a Alianza Atlético de Sullana en la plaza del Campeones del 36, de Piura, a las 3:00 p.m.

Viernes 7 de agosto

En el día de su 102° aniversario, Universitario recibira a Sporting Cristal en el estadio Monumental a las 8:30 p.m. La 'U' buscará recuperarse después de la caída en Cusco, meintras que los rimenses quieren mantenerse en a zona alta de la tabla.

Ese mismo día, más temprano, Cusco FC viaja a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra, desde las 3:15 p.m.

Sábado 8 de agosto

Enfrentamiento entre Lima y Callao. Sport Boys será local en el estadio Nacional para medirse a Alianza Lima, encuentro pactado para las 8:00 p.m. Se espera que el coloso de José Díaz se acapare de ambas hinchadas.

Domingo 9 de agosto

La fecha termina con FBC Melgar, que igualó sin goles contra CD Moquegua, siendo anfitrión ante FC Cajamarca en el Monumental de la UNSA, a las 3:30 p.m.

Así se mueve la tabla

Los 'blanquiazules' y 'El Dominó' son líderes de la clasificación con 7 puntos. Después hay un empate entre 7 conjuntos con 6 unidades: Cusco FC, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Sport Boys, Deportivo Garcilaso, Los Chankas y Universitario.

Tabla del Torneo Clausura en la cuarta fecha

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 seguirá con la tercera jornada, la cual se desarrollará entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto, con partidos decisivos para los equipos que buscan mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. Mira la programación completa y los mejores encuentros.