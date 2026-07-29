Comando Conjunto detalla, en comunicado, el operativo que abatió a 'camarada Richard' en el Vraem

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer los resultados de la operación contraterrorista "Quiñones", desarrollada en el Vraem, donde fue abatido "Richard", uno de los principales cabecillas de Sendero Luminoso en la zona. El documento precisa cómo se ejecutó el operativo, los bienes decomisados y la situación del efectivo del Ejército que resultó herido.

Coordinación previa entre instituciones

Según el comunicado, la operación fue ejecutada tras un trabajo de inteligencia conjunto del CCFFAA, la Dircote, la División de Inteligencia del Frente Policial VRAEM y el CIOEC. Las investigaciones permitieron ubicar al cabecilla en el sector Hamaca y dieron paso a la operación contraterrorista "Quiñones", iniciada el 23 de julio.

Detalles de la operación

El enfrentamiento ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la mañana del 29 de julio. Como resultado, fue abatido alias "Richard", identificado por el Comando Conjunto como integrante del buró político de los principales mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem.

Durante la acción también resultó herido por un proyectil el suboficial de tercera del Ejército, José Parinango Huamán. El comunicado señala que el militar se encuentra estable y será trasladado al Hospital Militar Central para continuar con su recuperación.

Asimismo, mientras se efectuaban las labores de extracción de los grupos de operaciones especiales, un helicóptero Mi-171 del Ejército recibió alrededor de 18 impactos de bala desde la zona donde permanecían los terroristas.

Senador Fernando Rospiglioso se pronunció sobre el resultado del operativo

Materiales incautados

El Comando Especial del Vraem informó que durante la operación se decomisó un fusil Galil, cinco cacerinas abastecidas, tres fulminantes para activar explosivos, un equipo de comunicación Aicom, un puñal, un par de guantes tácticos, un morral, un chaleco, una mochila táctica y una bolsa con hojas de coca, medicamentos y otros objetos.

En la parte final del comunicado, el Comando Especial del Vraem reafirmó su compromiso de continuar desarrollando operaciones contra el terrorismo y mantener la protección de la población en esa zona del país.

Algunos de los objetos requisados en el operativo

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó los resultados de la operación contraterrorista "Quiñones", ejecutada en el Vraem, en la que murió alias "Richard", considerado uno de los principales mandos de Sendero Luminoso en esa zona. El reporte detalla el desarrollo de la intervención, el material incautado y el estado de salud del militar del Ejército que resultó lesionado durante el enfrentamiento.