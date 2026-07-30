Sporting Cristal ELIMINADO: perdió por 1-0 ante RB Bragantino y se despidió de la Copa Sudamericana

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras perder 1-0 frente a Red Bull Bragantino, en Brasil, por el partido de vuelta de los playoffs para clasificar a octavos de final del certamen.

Luego del empate sin goles en el Nacional de Lima, el conjunto rimenses necesitaba ganar o, al menos, empatar para forzar la definición por penales. Sin embargo, no logró sostener el ritmo del encuentro y quedó con diez jugadores por la expulsión de Martín Távara (60´).

Desarrollo del partido

Durante los primeros 45 minutos, el partido fue parejo y de pocas ocasiones claras. Los 'celestes' intentaron controlar la posesión y apostó por la experiencia de Yoshimar Yotún y Hernán Barcos desde el arranque. Bragantino, por su parte, mostró mayor intensidad en la presión y optó por el juego aéreo,

A los 60 minutos del segundo tiempo, llegaría la tarjeta roja para Martín Távara por doble amonestación después de una falta comprometedora. El mediocampista era fundamental en el balón detenido, recuperación y distribución de pases.

El gol de la derrota

El tanto que rompería la igualdad llegó en el complemento. Pedro Henrique fue el encargado de anotar, de cabeza, tras una juega preparada del conjunto 'carioca', gol que terminaría dándole el triunfo y, también con orden defensivo, alcanzaría la clasificación. El equipo dirigido por Roberto Mosquera no logró convertir las oportunidad que generó.

Lo que viene para Cristal

La eliminación representa un duro golpe para el Sporting Cristal y es un cuestionamiento más para el grupo administrativo del club 'celeste'. El elenco peruano mostró una actuación competitiva en el partido de ida, sin embargo, la falta de eficacia volvió a pasarle factura y terminó siebndo decisiva.

Ahora le tocará centrarse en el torneo local que, dicho sea de paso, fue colocado en un segundo plazo. Su próximo encuentro por Liga1 será este domingo 2 de agosto (11:00 a.m.), cuando reciba a Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Sporting Cristal, tras su eliminación, tendrá como enfoque principal el torneo local.

Sporting Cristal perdió por la mínima diferencia ante Red Bull Bragantino, en Brasil, y fue eliminado de la Copa Sudamericana, poniéndole fin a su campaña internacional en este 2026. El gol de la derrota lo concretó Bruno Henrique a los 60 minutos del segundo tiempo. La 'Raza Celeste' volverá a tener como principal y único enfoque el campeonato nacional, en las primera fechas del Torneo Clausura.