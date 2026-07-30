¿Haaland o Bellingham? Lucía de la Cruz revela qué jugadores del Mundial llamaron más su atención

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua. Durante su participación en la segunda temporada de Tampoco Tampodcast, la cantante evaluó a Erling Haaland, Jude Bellingham y otros conocidos jugadores del Mundial, dejando respuestas que provocaron risas en el set.

Lucía de la Cruz descarta a Erling Haaland

Todo ocurrió durante la visita de Lucía de la Cruz al podcast conducido por Kenji Fujimori. Como parte de la entrevista, el excongresista presentó una dinámica titulada "¿A quién te comes? Modo jugadores del Mundial", en la que la artista debía observar a distintos futbolistas y decir cuáles llamaban más su atención.

El primero en aparecer fue Erling Haaland. Sin embargo, el delantero noruego no tuvo mucha suerte frente a la cantante criolla. "No, no me gustan los gringos", respondió Lucía de manera inmediata, descartándolo sin pensarlo demasiado.

La situación cambió cuando le mostraron a Jude Bellingham. La cantante reaccionó con picardía y soltó una frase que generó sorpresa entre los presentes: "Me lo puedo comer de costado. Perdón, digo, diferente".

Después llegó el turno de Vinicius, pero el futbolista brasileño tampoco consiguió convencerla. Lucía simplemente respondió: "No", dejando claro que no figuraba entre sus favoritos.

Messi, Fernández y Mbappé no la convencieron

Lionel Messi también apareció durante la dinámica. Aunque Lucía reconoció que el astro argentino es atractivo, consideró que ya no estaba entre sus principales opciones. "No, ya está, tío. Ya, pero es lindo", expresó.

Cuando llegó el turno de Leandro Paredes, la cantante fue bastante más medida y simplemente comentó: "Bueno, está en su lugar", sin mostrar demasiado entusiasmo por el mediocampista argentino.

Enzo Fernández tampoco logró conquistarla. Lucía consideró que el futbolista era demasiado joven para ella y respondió: "No, muy niño, muy, muy chibolo".

La reacción fue similar con Kylian Mbappé. Pese a ser una de las principales figuras del fútbol mundial, la artista no mostró interés y sentenció: "No, no pasa nada tampoco con él".

Cristiano Ronaldo y Ferran Torres, sus favoritos

Uno de los momentos más comentados llegó cuando apareció Cristiano Ronaldo. A diferencia de Haaland y Vinicius, el delantero portugués recibió una respuesta mucho más entusiasta. "Completo. Toda, todita", expresó Lucía.

Otro futbolista que logró llamar poderosamente su atención fue Ferran Torres. Cuando apareció su imagen, Lucía no dudó y respondió: "Sí, claro que sí. Completito. Y me quedo en España".

Finalmente, Marc Cucurella fue uno de los últimos jugadores en aparecer durante la dinámica, pero quedó descartado. "Uy, no, mi tío Viruta. Que me lo cambien, por favor", expresó la cantante.

Así, Lucía de la Cruz reveló qué jugadores del Mundial llamaron más su atención. Cristiano Ronaldo y Ferran Torres fueron sus favoritos, Bellingham despertó su lado más pícaro, mientras que Haaland, Vinicius y Mbappé quedaron descartados.