Comerciantes de mercados de abastos de Lima y Callao exigen soluciones ante cobros excesivos de Sedapal

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En noviembre del 2025, Exitosa conversó con el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercio del Perú (CONFENATM), Carlos Aguilar, para escuchar su reclamo acerca de cobros excesivos del servicio de agua potable por parte de Sedapal.

Aquella vez, el dirigente denunció a la empresa estatal de ampararse en un decreto supremo del 2019 el cual sanciona a los principales mercados de abastos con miles de soles a modo de multa, los cuales son cobrados en los recibos, por presuntamente utilizar insumos químicos.

Anuncian marcha hacia el Ministerio de Vivienda

Lamentablemente, a pesar de que han pasado varios meses el problema sigue sucediendo por lo que los principales representantes de mercados de abastos y centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao realizarán este jueves 4 de junio desde las 10 de la mañana, una movilización hacia la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para exigir medidas concretas frente a los cobros excesivos del servicio de agua.

La protesta, que tendrá como única finalidad que se dejen de lado estos cobros fuera de lugar, reunirá a dirigentes y asociaciones de comerciantes que denuncian incrementos desproporcionados en las facturaciones emitidas por Sedapal.

Los dirigentes solicitarán principalmente el cumplimiento del Decreto Supremo N.° 008-2026-VIVIENDA y demandarán una intervención inmediata de las autoridades para atender los reclamos vinculados a la facturación del servicio de agua potable que arrastran desde hace varios meses.

Mercados de abastos son afectados por cobros excesivos de agua.

De acuerdo a su parecer, de continuar con esta situación se podría ver comprometida la operatividad de los principales centros de abasto de la capital y el primer puerto lo que ocasionaría un alto impacto a la ciudadanía.

La movilización contará con la presencia de Carlos Aguilar, secretario general de la CONFENATM, y de Manuel Peralta Caytuiro, presidente del Frente de Defensa y Modernización de los Mercados de San Juan de Lurigancho (FREDMOMER-SJL). Ambos buscarán ser atendidos por el titular del sector, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Son extorsionados por Sedapal y delincuencia

Como se indicó líneas más arriba, Aguilar indicó en noviembre pasado que no solo se sienten amenazados por los delincuentes, sino también por la empresa estatal proveedora de agua a raíz de esta situación.

"No solamente hemos comenzado a ser extorsionados por la delincuencia, ahora estamos siendo extorsionados por Sedapal. Se ha convertido en una empresa extorsionadora de los mercados de abastos basándose en un decreto supremo del 2019 y ahora ha comenzado a poner multar a los mercados de forma ilegal e injustas", indicó en aquella oportunidad.

En resumen, principales representantes de los mercados de abastos de Lima y Callao marcharán este jueves 4 de junio hacia el Ministerio de Vivienda exigiendo que cese el cobro excesivo del servicio de agua por parte de Sedapal.