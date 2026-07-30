Voraz incendio consume fábrica de madera en Ate: Dueños descartan ataque extorsivo

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Voraz incendio en Ate. Un fuerte siniestro consumió una fábrica de madera, generando una intensa movilización de los bomberos para evitar que las llamas se propagaran a inmuebles aledaños. Los propietarios denunciaron que el fuego habría sido provocado por delincuentes.

Fuerte incendio consume fábrica de madera en Ate

Esta nueva emergencia se ha suscitado en la capital la madrugada de este jueves, 30 de julio, al promediar las 2: 11 a.m. y ha movilizado al menos 10 unidades de emergencia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) de acuerdo a información de la página web de la institución.

El siniestro de grandes proporciones se registró en las inmediaciones de este almacén localizado en el parque industrial Pariachi que comprende un área de aproximadamente 500 m².

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, los hombres de rojo se encuentra trabajando en dos frentes para extinguir el fuego. El sector alfa que se encuentra al lado del río Rímac y hacia la vía principal con dirección a la Carretera Central.

Un total de 21 bomberos trabajan por controlar el voraz incendio y se está coordinando con la Municipalidad de Ate a través de Defensa Civil y el COEN para que puedan colaborar con una maquinaria para la remoción y posterior extinción de las llamas de fuego debido a que el materila consumido se encuentra apilado.

Hay que mencionar que Pablo García, jefe de la Primera Brigada de Lima Este señaló que este siniestro, por el momento, ha sido confinado, pero lo que se espera es controlarlo en su totalidad. Además se descartó que hayan personas heridas o víctimas mortales.

¿Cuál fue la causa de este voraz incendio en Ate?

En un principio se creía que detrás de este fuerte siniestro en Ate habría un caso de extorsión, sin embargo, Exitosa dialogó con la hija del propietario de la fábrica de madera consumida por el fuego quien descartó dicho trascendido.

Ella indicó anoche que una vecina que se situaba al costado del almacén habría estado realizando actividades de soldadura, acto que podría haber sido la causa de la emergencia, aunque no hay nada aún que confirme eso.

"Han estado soldando al costado del taller. Mi hermano estuvo advirtiendo que no estén haciendo chispas porque podría caer al haber madera. Los vecinos no sé si habrán hecho oídos sordos. (¿Ustedes habrían sido víctimas de extorsión?) Descarto eso, nosotros no tenemos grandeza", manifestó.

Hay que mencionar que al cierre de esta nota nuestro medio pudo constatar que el voraz incendio en esta fábrica fue controlado por los bomberos voluntarios tras una ardua labor.

Es así que, la madrugada de este jueves, 30 de abril, un fuerte incendio consumió una fábrica de madera en el distrito de Ate, localizada en el parque industrial Pariachi. Hasta este punto, acudieron al menos diez unidades de bomberos para extinguir el fuego. La familia duaña del almacén descartó que haya la causa de la emergencia sea un ataque extorsivo.