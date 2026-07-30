Áncash: Familiares de montañistas desaparecidos piden ayuda internacional para reforzar búsqueda en nevado Huascarán

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el reporte de desaparición de los tres montañistas, Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán, los familiares de las víctimas piden ayuda internacional para reforzar las labores de búsqueda que al haber gran riesgo de

Situación de búsqueda en el nevado Huascarán

A través de un video en redes sociales, Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, uno de los desaparecidos en el nevado Huascarán, expresó actualizaciones del caso y solicitó apoyo internacional para ejecutar labores de rescate más precisas que permitan dar con el paradero de los tres montañistas.

"Vengo a pedir por los 3, por Chicho, Saúl y Artidoro y pedirle al Estado Peruano con mucho respeto y de forma urgente que nos ayuden a solicitar ayuda internacional. Han pasado 14 días desde que iniciamos la búsqueda y la ayuda y los recursos que hemos estado teniendo hoy no son suficientes. Estamos muy agradecidos con la FAP, con la Policía y todos los montañistas, pero lamentablemente la situación del Huascarán no ayuda", afirmó Paola Chiappina.

Actividades de rescate fueron paralizadas por peligrosidad en el nevado

Las tareas de rescate de los tres montañistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas fueron interrumpidas recientemente debido al alto riesgo de avalanchas y las dificultades climáticas en la zona de más de 6.400 metros sobre el nivel del mar.

"Es un nevado que esta fracturado, esta muy peligroso y entendemos que no todos quieran subir en las condiciones no ayudan, es por eso que necesitamos apoyo más especializado para un rescate de este tipo. Es muy triste ver como funcionan los rescates aquí, Perú lamentablemente no está preparado para rescates de montaña", expresó la novia de Alejandro Ugarte.

Ante esto, Paola Chiappina mencionó que el país no está preparado para rescates de montaña de este tipo que requieren una complejidad considerable al haber riesgo. Frente a ello, la novia de Alejandro Ugarte pidió ayuda internacional que pueda ejecutar labores de búsqueda.

"Los procesos son muy largos y en la montaña el tiempo vale cada minuto. La ayuda internacional está al tanto de esta situación, solo está esperando la orden desde el Perú", enfatizó.

Finalmente, el pedido de ayuda internacional de los familiares de los montañistas que desaparecieron el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán ocurre luego que se cumplan más de 15 días de intensas labores de rescate realizado por instituciones nacionales.