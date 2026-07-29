Asesinan a alcalde de Cajamarca: Autoridad edil de Jorge Chávez fue atacado por arma blanca en fiesta patronal

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El asesinato del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, generó conmoción en Cajamarca luego de que fuera atacado con un arma blanca mientras participaba en una actividad pública en Celendín. La autoridad fue trasladada a un hospital tras la agresión, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. La policía detuvo a un sospechoso y el Ministerio Público inició las investigaciones.

Ataque ocurrió durante las celebraciones por Fiestas Patrias

La agresión se registró durante la madrugada del martes 29 de julio, cuando Omar Díaz Rabanal participaba en las actividades organizadas por la fiesta patronal de Celendín y las celebraciones por Fiestas Patrias. Según El Comercio, el hecho ocurrió en la intersección del jirón Marcelino Gonzales con la avenida Túpac Amaru, donde se desarrollaban reuniones y actividades sociales.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, el alcalde habría sostenido previamente un altercado con otra persona antes de producirse el ataque. Minutos después, el agresor utilizó un arma blanca y le provocó una herida en el pecho. Las circunstancias exactas del enfrentamiento forman parte de la investigación que realizan las autoridades.

El burgomaestre fue asesinado.

Tras la agresión, las personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al burgomaestre y lo trasladaron de inmediato al Hospital de Apoyo de Celendín. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, los especialistas confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión ocasionada por el ataque con arma blanca.

Luego de conocerse el crimen, efectivos de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo en la zona y lograron intervenir al presunto responsable. Paralelamente, representantes del Ministerio Público llegaron al hospital y al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes y recoger los primeros elementos que permitan esclarecer el caso.

Ministerio Público y Policía continúan con las diligencias

Según El Comercio, las primeras investigaciones apuntan a que el ataque se produjo después de una discusión ocurrida durante las actividades festivas. No obstante, las autoridades precisaron que esa información forma parte de las pesquisas iniciales y será corroborada mediante declaraciones, pericias y otras diligencias que continúan desarrollándose.

#Atención 📢 | 🚨 La Defensoría del Pueblo expresa su más enérgico rechazo por el asesinato del alcalde Omar Díaz Rabanal, del distrito de Jorge Chávez, en la provincia de Celendín (Cajamarca), y extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, autoridades y población.... pic.twitter.com/OWJXXxMEEl — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) July 30, 2026

El caso ha causado preocupación entre las autoridades locales y la población de Cajamarca debido a que se trata del asesinato de un alcalde en ejercicio. Además, distintos medios nacionales informaron que este hecho se suma a otros homicidios de autoridades municipales registrados en diferentes regiones del país durante el presente año.

Las autoridades también realizarán las diligencias médico-legales y la reconstrucción de los hechos como parte del proceso de investigación. Estas actuaciones permitirán establecer la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.