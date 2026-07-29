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Reencuentro familiar

Mark Vito y Lesli Echavarría sorprenden tras acompañar a Keiko Fujimori en cena de gala y Parada Militar

Keiko Fujimori, Leslie Echavarría y Mark Vito participaron en actividades oficiales por Fiestas Patrias, donde mostraron una relación cordial durante la cena de gala y la presentación de la Parada Cívico Militar.

El exesposo de Keiko Fujimori participó en ambos eventos patrioticos.
El exesposo de Keiko Fujimori participó en ambos eventos patrioticos. (Composición Exitosa)

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/07/2026

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Mark Vito Villanella y Leslie Echavarría acompañaron a Keiko Fujimori durante actividades por Fiestas Patrias, entre ellas la cena de gala y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. La presencia de ambos llamó la atención por la relación cordial que mantienen tras la separación.

Encuentro entre Keiko Fujimori, Mark Vito y Leslie Echavarría

Mark Vito Villanella y su pareja Leslie Echavarría participaron junto a Keiko Fujimori en eventos oficiales por Fiestas Patrias, donde compartieron momentos públicos durante la cena de gala y la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar. La reunión ocurrió en medio de actividades protocolares.

La presencia de Leslie Echavarría junto a Mark Vito y Keiko Fujimori se produjo luego de que ambos mantuvieran una relación de respeto tras su separación. La situación fue destacada debido al vínculo familiar que continúan manteniendo por sus hijas y las actividades compartidas.

Según registros, Mark Vito había expresado previamente sus buenos deseos hacia Keiko Fujimori por la nueva etapa política que afronta, además de señalar que mantienen una comunicación enfocada en el bienestar de sus hijas. La relación entre ambos continúa siendo de carácter familiar.

La pareja participó en la cena de gala.

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Declaraciones y participación en actividades oficiales

Durante las últimas semanas, Leslie Echavarría señaló que existe una relación respetuosa con Keiko Fujimori y sus hijas, descartando versiones sobre posibles conflictos dentro del entorno familiar. La pareja de Mark Vito también explicó que existe una convivencia basada en el respeto.

Keiko Fujimori, consideró a Leslie Echavarría como una "buena chica", luego de conocerla personalmente. La excandidata presidencial había mencionado que tuvo una impresión positiva de la pareja de su exesposo.

Los creadores de contenido estuvieron presentes en la Parada Militar.

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La aparición pública de Mark Vito, Leslie Echavarría y Keiko Fujimori durante la Parada Militar formó parte de las actividades realizadas por las celebraciones nacionales. Los tres estuvieron presentes en un contexto de ceremonias oficiales y encuentros relacionados con las fechas patrias.

Asimismo, Mark Vito y Keiko Fujimori mantienen comunicación debido a la crianza de sus hijas. Tras su separación, ambos han mostrado públicamente una relación enfocada en conservar los vínculos familiares, mientras cada uno continúa con sus respectivos proyectos personales.

La presencia de Mark Vito y Leslie Echavarría junto a Keiko Fujimori en la cena de gala y la Parada Militar por Fiestas Patrias reflejó una participación conjunta en actividades oficiales, manteniendo una relación cordial y familiar tras la separación de la expareja.

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