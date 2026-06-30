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Corte de agua en Lima el 30 de junio y 1 de julio: Horarios y distritos afectados, según Sedapal

Sedapal anuncia nuevo corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima programado para el 30 de junio y 1 de julio. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Corte de agua: distritos sin servicio temporal.
Corte de agua: distritos sin servicio temporal. (Generado con IA)

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/06/2026

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Nuevo corte de agua afectará diversos distritos de Lima el 30 de junio y 1 de julio. Sedapal reveló la lista de las zonas en donde se ejecutará la suspensión temporal del servicio, así como los horarios y el motivo detrás de esa medida.

Corte de agua en Lima: ¿Por qué es la suspensión temporal?

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, dio a conocer que ejecutará un nuevo corte del servicio de agua potable en diversos sectores de la capital por trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro.

La empresa estatal precisó que la limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones programadas para el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio, buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. 

Por ello, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para reducir el impacto de la interrupción.

Distritos afectados por corte de agua el 30 de junio

Sedapal recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. A continuación las zonas que se verán afectadas el 30 de junio:

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En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 12:28 a.m. hasta las 6:00 a.m. en A.H. 27 de Marzo, A.H. Santa María, Urb. Mariscal Cáceres, A.H. 10 de Octubre, A.H. Somos Libres, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Ciudad de los Constructores, A.H. Túpac Amaru II, A.H. P.I. Nueva Alianza, 25 de Diciembre, A.H. 28 de Febrero.

Parcialmente en el Callao

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En La Victoria

  • De 12:36 a.m. a 12 m. en Cercado Barrio Mendocita. Cuadrante: Jr. Andahuaylas, Av. 28 de Julio, Jr. Abtao, Jr. Hipólito Unanue, Jr. Mendoza Merino, Av. Isabel La Católica. 
  • De 1:16 a.m. a 2:00 p.m. en Cercado, Urb. Balconcillo, Urb. Santa Catalina. Cuadrante: Av. México, Av. Palermo, Av. Las Américas, Av. Parinacochas. Asimismo, habrá suspensión del servicio en:

Zonas sin agua en La Victoria.
Zonas sin agua en La Victoria.

En Lurín

  • De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en P.J. Julio C. Tello. A.H. Ampliación J.C. Tello sector 21.

En Villa María del Triunfo

corte de agua en VMT.
Corte de agua en VMT.

En Lurigancho

  • De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en Asoc. Corazón de Jesús sector 8 - Cerro Camote. 
  • De 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en Asoc. Grup. Familiar San Cristóbal.

En Chorrillos

Sin servicio temporal en Chorrillos.
Sin servicio temporal en Chorrillos.

Corte de agua el 1 de julio: Zonas de Lima y horarios

En Cieneguilla

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Tambo Viejo zonas G y E.
  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en APV Virgen del Carmen de Cieneguilla, Asoc. Viv. La Esperanza de Cieneguilla, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus de Cieneguilla, P.J. Tambo Viejo zona F.

En Carabayllo

  • Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Ángeles, Ampliación San Gabriel, A.H. Pedro Labarthe, A.H. Nuevo Progreso, A.H. 3 de Octubre, A.H. San Gabriel, A.H. San Gabriel sector 25 de Diciembre, A.H. Santa Rosa de Lima, Agrup. de Pobladores Ciro Alegría, Asoc. Familias de Alto Perú, Urb. Nuevo Milenio. 

Es así como Sedapal reveló qué distritos se verán afectados con el corte de agua programado para el 30 de junio y 1 de julio para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro.

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