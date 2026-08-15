Mario Hart arremete contra los realities y expone las IMPENSADAS reglas que existían

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart, en entrevista con 'Magaly TV: La Firme', cuestionó las restricciones que existían en los realities televisivos y comparó aquellas condiciones con la libertad que existe actualmente en los programas de streaming.

Mario Hart se pronuncia sobre restricciones en realities

Mario Hart vuelve a sorprender y no precisamente por abordar detalles de su separación de la madre de sus hijos, Korina Rivadeneira, sino que durante el diálogo con la conductora Magaly Medina, recordó su etapa como figura de los realities de competencia de los que formó parte.

Durante la entrevista, el piloto de automovilismo sorprendió al hablar de algunas de las reglas y condiciones que existían cuando esos espacios como 'Combate' y 'Esto es Guerra' tenían una fuerte presencia en la televisión nacional.

Al comparar su experiencia en ambos realities, Mario Hart reveló que en el programa de competencia de ATV, los participantes tenían más "libertad" para declarar para otros medios de comunicación, algo muy distinto al reality en América TV donde la exclusividad era un tema muy importante que debía ser respetado por los participantes.

"Pasaba mientras yo estuve en Combate en ATV, que no eran tan, no eran tan celosos creo con sus talentos, con sus artistas y no nos ponían trabas al momento de poder dar declaraciones a otros programas. (...) Es que cambia, pero no por nosotros, sino que allá (en 'EEG') sí era mu claro el tema de que 'ninguna declaración'. (...) ", expresó el exchico reality.

Mario Hart se pronuncia sobre programas streaming

Como se sabe, Mario Hart es conductor en 'Sin + que decir', programa de streaming de María Pía Copello, por lo cual, durante la entrevista en 'Magaly TV: La Firme', el exchico reality no dudó en pronunciarse sobre esta oportunidad de estar ante las cámaras sin necesidad de recurrir constantemente a lisuras o expresiones consideradas de alto impacto en otros espacios.

"Fue una de las restricciones o de las normas que puso María Pía: 'yo no quiero lisuras'. Un poco se confunde la libertad del streaming con ya pecar de "demasiado", por estar en el straming o internet dices una lisura como si fuera un gancho ¡no lo es!", acotó la expareja de Korina Rivadeneira.

¿Cómo se llevan Korina Rivadeneira y Mario Hart tras su separación?

Finalmente, Mario Hart explicó que pese a que su relación amorosa con Korina Rivadeneira llegó a su fin, ambos decidieron llevar una convivencia saludable y evitar conflictos frente a sus hijos, ya que su prioridad siempre será el bienestar de sus pequeños.

Incluso, señaló que ambos pueden coincidir en actividades familiares y compartir con los pequeños sin que exista tensión entre ellos. "Por nuestros hijos, sí. Tratar de tener la mejor relación posible, que es lo más sano", acotó.

Así, las declaraciones de Mario Hart vuelven a poner sobre la mesa cómo funcionaba y las reglas que habían en los realities televisivos de los que formó parte. Además, en entrevista con Magaly Medina, respaldó el estilo de María Pía en su programa de streaming.