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Cese temporal de suministro eléctrico

Corte de LUZ en Lima y Callao este 30 de junio: Conoce AQUÍ los distritos afectados y el horario de suspensión

Un nuevo corte de luz se encuentra programado en distritos de Lima y Callao para este 30 de junio. Descubre qué zonas se verán suspendidas y en qué horario se ejecutará la medida.

Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio
Corte de luz en Lima y Callao este 30 de junio (Foto: Composición Exitosa)

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/06/2026

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A tomar en cuenta. Un nuevo corte de luz sorprenderá a los ciudadanos de la capital  este martes, 30 de junio. En la siguiente nota conoce qué distritos se verán afectados y cuál es el horario de suspensión del servicio eléctrico.

Nuevo corte de luz en Lima y Callao para este 30 de junio: ¿Cuál es el motivo?

Si permanecerás en casa trabajando de forma virtual o usarás algún electrodoméstico tienes que tener en cuenta que uno de los servicios más usados en el país será suspendido temporalmente el 30 junio en diversos distritos de Lima y Callao.

De acuerdo a un reciente reporte de Pluz Energía Perú el motivo de este recorte de suministro eléctrico en las jurisdicciones de la capital y del primer puerto se debe a la ejecución de trabajos preventivos que viene realizando la empresa con el principal propósito de mejorar este servicio ante inconvenientes que puedan ocurrir en el futuro.

En dicho contexto, exhortó a la población a tomar medidas previsionales de forma inmediata para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad en zonas residenciales, viviendas, urbanizaciones, calles y avenidas, por determinadas horas, por lo que no se trata de un corte general.

Distritos que se quedarán sin luz este 30 de junio: Zonas y horarios

Tras conocerse este nuevo anuncio de corte de luz en distritos de Lima y Callao, la pregunta que salta a la vista es cuáles serán los distritos que se verán perjudicados ante esta medida en la fecha programada. Por tal motivo a continuación te detallamos las zonas y los horarios programados: 

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En Carabayllo:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en la Asoc. de Viv. Ciudad Jardín de Carabayllo mzs. A, B, C, D; Pro. Viv. La Arboleda mzs. C, D, E, F, G; Asoc. de Viv. Sta. Elisa de Punchauca de Carabayllo mzs. A, B, C, D, E, F; Asoc. Viv. El Palmar de Carabayllo mzs. A, B, C; Pro. Viv. Las Flores I Etp. mzs. A, A prima, B, B prima, C, C prima; Pro. Viv. Res. de Viv. Villa Santander mzs. A, B, C, D; Pro. Viv. Sta. Elisa mz. D, E.

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en la Asoc. Agrop. Villa Rica El Huarango mzs. A, D, E; Asoc. Atrem mzs. B, C, E, L2; Asoc. Aseiq mzs. E, Q; Asoc. Ind. Unidas de Micro y Peq. Empresarios mzs. A, B.

En San Juan de Lurigancho:

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en la urb. Los Pinos mz. C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, X, Y; av. Próceres de la Independencia cdra. 33; av. República de Polonia cdra. 7; av. Las Dalias cdra. 2; calle Los Dogos cdra. 6; jr. Las Camelias cdras. 33, 34; Urb. Los Jazmines calle Los Geranios cdra. 6; calle Las Hortensias cdra. 2.

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En Callao:

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 a.m. en el jr. Alberto Secada cdra. 4; av. Sáenz Peña cdra. 3; jr. Washington cdras. 1, 2, 3; av. Marco Polo cdra. 1; jr. Colón cdras. 2, 3.

En Ventanilla: 

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el A. H. Las Casuarinas de Guadalupe mz. A, B, C; A. H. Virgen de Guadalupe mz. I, J, K, M, N, O, P, Q, R, U, W, X, Y, Z.

Ya lo saben ciudadanos, de acuerdo a un reporte de Pluz Energía Perú este martes, 30 de junio, algunas zonas de los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla se verán afectadas debido a que habrá un recorte luz en determinados horarios que debes tomar en cuenta si vives en alguno de estos puntos de Lima y Callao.

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