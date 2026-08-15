PNP incauta más de 9 kilos de droga proveniente de Europa en Los Olivos

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó un operativo de control e inspección en los envíos postales del área de importación de la empresa Serpost S.A., ubicada en la avenida Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos.

Operativo de la PNP en Los Olivos

Durante la intervención policial, el personal antidrogas detectó cinco cajas procedentes de Francia y el Reino Unido mediante la modalidad de courier, las cuales contenían un total de 155 botellas pequeñas de vidrio.

Las unidades de inteligencia y control aeroportuario mantuvieron la vigilancia sobre esta modalidad de envío para rastrear el modus operandi de las mafias internacionales que intentan ingresar sustancias ilícitas al país mediante encomiendas postales.

Asimismo, como parte de las diligencias correspondientes al operativo policial, las autoridades continúan analizando los remitentes y rutas de postales empleadas para determinar las conexiones entre los proveedores.

Intervención e impacto al crimen organizado

Tras los análisis de laboratorio efectuados por la unidad especializada, la sustancia dio resultado positivo para la droga "poppers" en cuatro variantes sintéticas de nitrito, con un pesaje total de 9.190 kilogramos de dicho producto ilícito que tenía como destino el mercado peruano.

Esta importante incautación logró asestar un golpe económico de S/ 73,520.00 a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, afectando de manera directa sus operaciones financieras en el territorio nacional.

El hallazgo fue notificado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que permitan identificar a los destinatarios declarados en los formularios del envío postal. Las autoridades no descartan que se trate de identidades falsas o suplantadas para evadir el rastreo policial.

Asimismo, la Dirandro reforzará los controles aleatorios y el uso de escáneres en los almacenes de encomiendas internacionales. Esta medida busca interceptar futuros ingresos de estupefacientes bajo la modalidad de paquetería express antes de su distribución en el mercado local.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso firme del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú en la lucha continua contra el tráfico ilícito de drogas y la detección de nuevas sustancias sintéticas. Ante cualquier situación de riesgo o acto delictivo, las autoridades recuerdan a la ciudadanía disponer de las líneas de atención y denuncia directa.

Para emergencias en curso, la Central de la Policía Nacional (PNP) atiende de manera permanente a través del 105, mientras que la Central Única de Denuncias del Mininter (1818) y el WhatsApp 942 841 978 reciben alertas sobre extorsión y crimen organizado a cargo de la Dirincri.