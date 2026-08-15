Corte de agua en Lima el 17 de agosto: ¿cuáles son los distritos afectados, según Sedapal?

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua! Sedapal anuncia que habrá nuevo corte del servicio programado para el lunes 17 de agosto en diversos distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario será la medida.

Corte de agua el 17 de agosto: cronograma de Sedapal

Una nueva interrupción del servicio de agua potable sorprenderá a los vecinos de Lima este lunes, por ello, Sedapal revela, en primer lugar, el motivo detrás de la medida. De acuerdo a la empresa, el corte se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios para seguir optimizando el suministro y la infraestructura hídrica.

Los cortes programados no necesariamente afectan a todo un distrito. En muchos casos, la suspensión se concentra en determinadas urbanizaciones, asociaciones, calles o sectores por lo cual, se aconseja revisar anticipadamente el cronograma de Sedapal.

Además, Sedapal recomienda a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de la interrupción temporal del servicio.

Distritos afectados por corte de agua: Zonas y horarios

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el lunes 17 de agosto:

Sectores afectados en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Horacio Zevallos Grupos G, H, K, I, A. H. Nuevo Progreso, A. H. Señor de los Milagros, A. H. 13 de Junio, A. H. 21 de Diciembre, A. H. Santa Rosa, A. H. Las Lomas.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en P.J. Manco Inca. Cuadrante: A. H. Miguel Saldaña Reátegui, A. H. Sector Los Ángeles IV-Comas, A. H. Santiago Apóstol, A. H. Vista Alegre del Carmen, A. H. Nuevo Carmen Alto N.° 2, A. H. Jesús de Nazareth - Zonal 2, Comas.

Áreas afectadas en Lurigancho

Sedapal también precisó que habrá corte del servicio de agua potable el 17 de agosto en sectores del distrito de Lurigancho, que se detallan en la siguiente imagen:

Zonas que se verán afectadas por corte de agua en Lurigancho.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en habilitación urbana Villa Verde etapas I, II, III, IV, VI y VII.

Así que si tenías pensado hacer uso del agua potable en tu hogar el lunes 17 de agosto, lo ideal sería revisar primero el cronograma de corte programado por Sedapal para ese día. Al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados con la medida, según el reporte compartido por la empresa, hasta el cierre de esta nota de Exitosa.