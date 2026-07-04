Rescatan a perrita después de varios días atrapada bajo los escombros por sismos en Venezuela

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En medio de la emergencia provocada por los recientes sismos en Venezuela, una historia de esperanza ha conmovido a la población y a los equipos de rescate. Una perrita llamada Giselle fue encontrada con vida tras permanecer varios días atrapada entre los escombros de un edificio colapsado, generando alivio entre rescatistas internacionales movilizados.

Rescatan a perrita atrapada entre escombros por sismos

El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado de equipos de emergencia locales e internacionales que no abandonaron la búsqueda pese a las difíciles condiciones. La perrita permaneció aproximadamente cinco días bajo los restos de un edificio destruido, donde fue localizada con vida tras una intensa operación de rastreo continuo en la zona afectada local.

Giselle fue encontrada luego de que los rescatistas detectaran señales mínimas de vida entre los escombros, lo que permitió intensificar las labores de búsqueda. La estructura colapsada dificultaba el acceso, pero la persistencia del equipo hizo posible avanzar metro a metro hasta ubicar el punto exacto donde se encontraba la perrita atrapada entre ruinas cercanas.

Giselle fue rescatada con signos de debilidad, pero aún con vida, lo que generó una emotiva reacción entre los equipos que participaron en la operación. Tras ser liberada de los escombros, recibió atención inmediata para estabilizar su estado y asegurar su recuperación, en medio de escenas de alivio y esperanza compartida entre todos presentes allí.

Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda.



Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

Cifra de muertos en Venezuela

A través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que hasta la fecha se registran 2 645 fallecidos, 12 666 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 117 familias han recibido asistencia, mientras que 15 050 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 890 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 59 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Es así que, el caso de Giselle se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia ocasionada por los sismos en Venezuela, destacando el esfuerzo de los rescatistas y la resiliencia de la vida. Su recuperación continúa bajo supervisión, mientras las autoridades siguen evaluando los daños en las zonas afectadas de manera constante actualmente.