El Agustino: Volcadura de un camión de carga pesada deja una víctima mortal en la Vía Evitamiento

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente de tránsito dejó una víctima mortal en la Vía Evitamiento, en sentido de sur a norte. De acuerdo con el concesionario Lima Expresa, el hecho se registró pasado el mediodía de este domingo 05 de julio.

El siniestro producido pasando el puente Caja de Agua conllevó la presencia de los equipos de auxilio vial y una ambulancia de la empresa a cargo de la administración de la vía; así como, la de un contingente de la Policía Nacional del Perú, mientras la congestión vehicular comenzaba a hacerse más intensa.

Lima Expresa informa:

Se registra la volcadura de un vehículo en la #VíaDeEvitamiento con sentido al norte, pasando el puente Caja de Agua.

Nuestras unidades de auxilio vial, PNP y ambulancia Lima Expresa, se encuentran en el punto señalizando la zona hasta la llegada del... pic.twitter.com/s4KB5MQKMg — Lima Expresa (@LimaExpresa) July 5, 2026

Víctima deja en orfandad a tres hijos

De acuerdo con la versión de los testigos del hecho, el camión conducido por Wilbert Antonio Sánchez Almanza (51) se encontraba circulando por la vía, cuando le fue cerrado el paso de manera intempestiva por un camión cisterna, perdiéndole el control casi al instante.

La volcadura de la unidad que cargaba material metálico, generó que se arrastre por varios metros, justo al lado del conductor, haciéndole perder la vida de forma inmediata. Conforme pasaron los minutos, un fiscal llevó al lugar de los hechos para iniciar sus diligencias, según ley, ordenando el levantamiento del cadáver.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un trágico accidente de tránsito en El Agustino, dejó el saldo de un padre de familia muerto. Esto luego de que muriera aplastado tras volcarse con su camión de carga pesada. La víctima de 51, era padre de 3 hijos y era natural de Chincha. Hasta... pic.twitter.com/AgNn6FmcCY — Exitosa Noticias (@exitosape) July 6, 2026

Asimismo, llegaron parte de los deudos y por el difícil momento no brindaron declaraciones; no obstante, se supo que la víctima se dedicaba a la conducción de vehículos de carga desde hace siete años, era natural de Chincha y deja a tres hijos en la orfandad, siendo uno menor de edad.

Lima Expresa informa:

El vehículo siniestrado a la altura del Puente Caja de Agua con sentido al norte, es remolcado al carril auxiliar por nuestro equipo de auxilio vial para retornar la fluidez en la #VíaDeEvitamiento pic.twitter.com/FQFo3q1Ah9 — Lima Expresa (@LimaExpresa) July 5, 2026

¿Qué hacer si somos o presenciamos un accidente de tránsito?

Según el Ministerio Público, si eres víctima o testigo de un accidente de tránsito, debes ser atendido inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado del país, no importando si el vehículo cuenta o no con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En caso de darse a la fuga el vehículo que participó en el acciddente, puedes informar el hecho al Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (https://fondosoatycat.mtc.gob.pe/), entidad que se encargará de cubrir los gastos médicos, de sepelio e indemnizaciones.

Del mismo modo, puedes realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaria más cercana y solicitar la copia certificada para hacer el seguimiento del caso y realizar las acciones legales que aparan la ley.

Sobre este hecho en mención, al lugar se hizo presente una grúa para remover el camión, a fin de darle mayor fluidez al tránsito vehicular, el cual llegó incluso hasta el puente Primavera, en el distrito de Santiago de Surco.