Intoxicación con insecticida en hotel en deja once turistas afectados en pleno Centro Histórico de Cusco

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Ciudad Imperial se convirtió en el escenario de una emergencia médica. Once turistas extranjeros, sufrieron un cuadro de intoxicación química masiva mientras se alojaban en un hotel ubicado en la céntrica calle Santa Teresa, en pleno corazón del Centro Histórico de Cusco.

Emergencia nocturna y evacuación

El hecho se registró aproximadamente a las 10:47 p. m., momento en que los huéspedes comenzaron a manifestar síntomas severos como náuseas, mareos intensos y agudas dificultades respiratorias. Tras activarse los protocolos de auxilio, agentes de la Policía Nacional del Perú y miembros del cuerpo de bomberos trasladaron de emergencia a los visitantes al Hospital de Contingencia Antonio Lorena.

Entre las víctimas se identificaron ciudadanos de nacionalidades colombiana, española, brasileña y estadounidense, quienes requirieron atención médica especializada. Afortunadamente, los portavoces del nosocomio y de la PNP confirmaron que, tras recibir tratamiento de estabilización y monitoreo constante, todos los pacientes se encuentran fuera de peligro.

Investigación por uso de cipermetrina

Las evaluaciones preliminares del personal de salud y de los peritos policiales apuntan a que el origen del cuadro clínico fue la exposición accidental a la cipermetrina, un potente insecticida químico utilizado comúnmente para la erradicación y control de plagas.

Presuntamente, el establecimiento comercial habría realizado una fumigación reciente en sus instalaciones sin asegurar la correcta ventilación ni el tiempo de aislamiento necesario para proteger la integridad de sus residentes.

¿Qué hacer ante una intoxicación?

La mayoría de las intoxicaciones alimentarias son leves y se resuelven de forma espontánea en un lapso de 24 a 48 horas.

Hidratación en pequeños sorbos: Se deben consumir líquidos en cantidades muy pequeñas y constantes para no sobrecargar el estómago.

Se deben consumir líquidos en cantidades muy pequeñas y constantes para no sobrecargar el estómago. Reposo digestivo y dieta blanda: No se debe forzar la ingesta de comida durante las primeras horas.

No se debe forzar la ingesta de comida durante las primeras horas. Evitar la automedicación: No se recomienda tomar fármacos para cortar la diarrea o el vómito sin prescripción médica.

No se recomienda tomar fármacos para cortar la diarrea o el vómito sin prescripción médica. Descanso físico: El reposo absoluto es necesario para que el sistema inmunológico concentre sus recursos en combatir la infección.

El reposo absoluto es necesario para que el sistema inmunológico concentre sus recursos en combatir la infección. Se debe acudir de inmediato al médico si se presenta: fiebre alta, sangre en el vómito o las heces, incapacidad para retener líquidos por más de 12 horas, signos graves de deshidratación, o si el afectado pertenece a un grupo de riesgo (bebés, embarazadas o adultos mayores).

Aunque la rápida reacción de los servicios de emergencia evitó una tragedia fatal, eventos de esta naturaleza no solo ponen en riesgo la salud pública, sino que también dañan seriamente la reputación del turismo en Cusco.

Las autoridades correspondientes deben sancionar con severidad cualquier muestra de negligencia para garantizar que la estadía de los visitantes en el país sea completamente segura.