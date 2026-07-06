Xi Jinping felicitó a Keiko Fujimori tras su proclamación y destaca relaciones bilaterales entre China y Perú

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de China, X Jinping, extendió sus felicitaciones a Keiko Fujimori tras su proclamación como mandataria del Perú para el periodo2026-2031 luego de su victoria en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Xi Jinping felicitó a Keiko tras ser proclamada presidenta electa de Perú

El jefe de Estado chino, Xi Jinping se ha sumado este lunes, 6 de julio, a sus demás homólogos de diversos países que han saludado a la lideresa de Fuerza Popular al vencer a su contendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en las urnas en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Y tres días después de el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclame como presidenta electa de Perú durante una ceremonia realizada en la sede principal del organismo en el distrito de Jesús María.

En ese contexto, Xi ha resaltado la relación existente entre su nación y nuestro país afirmando que son "socios estratégicos integrales". Además, sostuvo que la relación bilateral "mantiene buen impulso para el desarrollo".

"Los intercambios de alto nivel entre las dos partes han sido frecuentes, la cooperación práctica en varios campos ha logrado resultados fructíferos y la amistad entre pueblos disfruta de un profundo apoyo público", manifestó Xi Jinping.

Chinese President Xi Jinping on Monday congratulated Keiko Fujimori on her election as president of Peru. #XinhuaNews pic.twitter.com/aQLylsKfg5 — China Xinhua News (@XHNews) July 6, 2026

Conmemoración de relaciones diplomáticas entre China y Perú

El presidente chino recordó que en el presente año se conmemora el 55° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú indicando que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales.

Además, expresó su disposición a trabajar con la presidenta electa, Keiko Fujimori, con el propósito promover la amistad tradicional entre ambas naciones y llevar la asociación estratégica integral hasta nuevas alturas, en beneficio de los dos pueblos.

Cabe mencionar que, en paralelo, el vicepresidente chino, Han Zheng, extendió sus felicitaciones a a Luis Fernando Galarreta Velarde por su elección como primer vicepresidente de Perú.

Vale resaltar que, de acuerdo a la embajada china en Lima, el país asiático es el mayor socio comercial de Perú desde hace doce años. En junio se destacó que el comercio bilateral superó por primera vez lo 50 mil millones de dólares en 2025.

Luego de tres días de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, el mandatario de China, Xi Jinping, extendió felicitación por ello a la lideresa de Fuerza Popular. En este mensaje resaltó la importancia de la relación bilateral entre ambos países y su disposición para trabajar con ella.