Corte de agua en Lima el 8 y 9 de junio: Lista de distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Sedapal confirmó que tiene programado suspensión temporal del servicio para el lunes 8 y martes 9 de junio, por lo cual, reveló la lista de los distritos que se verán afectados y el horario de la restricción.

Motivo del corte de agua en Lima

Sedapal dio a conocer que el corte del agua potable en diversos sectores de la capital se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará en ambas fechas para preservar la calidad del abastecimiento y reforzar la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento con anticipación del agua para aminorar el impacto del corte desde este lunes, así como revisar el cronograma oficial.

¿Qué distritos de Lima se verán afectados el lunes 8?

A continuación, te damos a conocer las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores de Lima Metropolitana que no contarán con el servicio de agua potable este lunes 8 de junio:

Sin agua en Ate

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores Cementerio Vitarte.

De 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en A.H. Saúl Cantoral Huamaní. La empresa estatal también precisó que estos sectores se verán afectados con el corte:

Sin servicio temporal de agua potable en SJL.

Sin servicio en Puente Piedra

De 12 m. a 8:00 p.m. en A.H. San Pedro de Choque. Asimismo, la restricción se ejecutará también en:

Zonas afectadas por el corte de agua.

Corte de agua el 9 de junio: Distritos y zonas afectadas

En San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 10:00 p.m. en Asoc. Viv. Paraíso de Santa María.

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en Agrup. Las Lomas de 27 de Marzo, A.H. Siglo XXI, Agru. Buena Vista-27 de Marzo II etapa, Agru. 27 de Marzo II etapa Ampliación, A.H. Villa Solidaridad, Agru. 27 de Marzo III etapa Ampliación, Asoc. Vivienda Paraíso de Santa María, A.H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A.H. Villa 2 de Enero, A.H. 27 de Marzo - La Roca, AF Mercedes Cabanillas, A.H. La Gruta Ampliación.

En Ate

De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. en Asoc. Hijos de Apurímac I a VI etapa, A.H. El Pedregal, APV. El Portal de Santa Clara, Asoc. Jazmines de Santa Clara, A.H. Las Lomas de Santa Clara, Asoc. Residencial Santa Clara, Urb. El Paraíso de Santa Clara, Urb. Real de Santa Clara.

De 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en Urb. Los Ángeles de Vitarte.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta la 11:00 p.m. en Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Angamos Oeste, Av. Santa Cruz, Av. General Córdova, Parque Mora.

En Los Olivos

De 12 m. a 8:00 p.m. en A.H. Extrabajadores de la Hacienda Santa Luzmila, A.H. Municipal 2, A.H. El Olivar Pro, A.H. Los Solitarios, APV. Infantas, APV. José C. Mariátegui, APV Resid. California, APV. San Miguel, Asoc. Prop. y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa, Urb. La Estrella, Urb. Pro 4to sector I etapa, Urb. Pro. 5to sector I etapa, Urb. Pueblo Infantas, Urb. Puerta del Sol, Urb. Reforma Agraria, Urb. José de San Martín, Urb. Santa luisa 1ra etapa, Urb. Santa Rosa de Infantas.

En San Miguel

Sin servicio temporal.

Sedapal exhorta a los vecinos a almacenar agua con anticipación por el corte del servicio el 8 y 9 de junio en distritos de Lima. También brinda el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información.