Susana Alvarado, de Corazón Serrano, se sincera sobre difícil momento con Paco Bazán: "No es normal"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susana Alvarado sorprendió al contar detalles poco conocidos del difícil momento que vivió junto a Paco Bazán durante los primeros meses de su historia de amor. Aunque actualmente se muestran unidos, la integrante de Corazón Serrano admitió que el comienzo del romance estuvo lleno de dudas, situaciones inesperadas y pruebas que pusieron a ambos contra las cuerdas.

Susana Alvarado revela crisis con Paco Bazán

Superado el año de hacer oficial su romance, Susana Alvarado optó por hablar con la verdad sobre cómo la pasaron realmente sus primeros meses con Paco Bazán.

En una entrevista en el podcast de Verónica Linares, la cantante piurana confesó que la conexión no fue de arranque y que tuvieron que atravesar varios momentos complicados antes de consolidarse como pareja.

Según contó la voz de Corazón Serrano, el enamoramiento vino con momentos muy difíciles que los hicieron preguntarse por qué afrontaban tantos problemas al empezar recién su bonita historia de amor.

"Nos mirábamos y decíamos: '¿Qué es esto? Esto no es normal en el inicio de una relación'", expresó Susana Alvarado al recordar aquella etapa.

La cantante de Corazón Serrano confesó que las dificultades llegaron a preocuparlos, pues no esperaban enfrentar tantas pruebas durante el nacimiento de su romance. Sin embargo, aclaró que, pese a las dudas y los momentos tensos, nunca dejaron de apoyarse ni de intentar que la relación funcionara.

Paco Bazán fue el gran apoyo de Susana Alvarado

En medio de las complicaciones, Susana Alvarado destacó el papel que tuvo Paco Bazán en su vida. La cantante aseguró que el exfutbolista de Universitario de Deportes se convirtió en una persona importante para ella y que le brindó fortaleza cuando más lo necesitaba.

Sus declaraciones mostraron que el lazo se fue armando paso a paso, haciendo frente juntos a los líos de la vida. Para Susana Alvarado, el firme respaldo del conductor de El Deportivo en Otra Cancha resultó clave en una etapa llena de dudas y señalamientos.

Aunque no brindó mayores detalles sobre los problemas específicos que atravesaron, Susana Alvarado señaló que las pruebas comenzaron prácticamente desde el inicio. Aun así, la pareja optó por permanecer unida y continuar trabajando en su relación.

De esta manera, Susana Alvarado reveló que el difícil momento con Paco Bazán ocurrió al inicio de su relación, cuando ambos atravesaron problemas que los hicieron dudar de su romance. Sin embargo, lograron mantenerse unidos y superar esa complicadas etapa.