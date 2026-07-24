Universitario vs Cusco FC: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por la segunda fecha del Torneo Clausura

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 24 de julio arranca la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga1 2026, y el partido estelar de esta noche será el Universitario vs. Cusco FC. Tanto la 'U' como el equipo imperial buscarán sumar su segundo triunfo en este inicio de torneo corto. Sigue en el MINUTO A MINUTO con la PREVIA desde las 8:00 p.m.

Universitario en el debut, ganó por 1-2 a ADT en la altura de Tarma, con los tantos de Alex Valera y Lisandro Alzugaray. Mientras que, los dirigidos por Javier Rabanal tuvieron un auspicioso inicio y golearon por 4-1 a Alianza Altético de Sullana.

A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC

El vigente tricampeón del fútbol peruano será local en el estadio Monumental de Ate en un encuentro programado a disputarse este viernes 24 de julio desde las 8:30 p.m. Hasta el momento se han vendido más de 30 mil boletos entre tribunas y palcos.

Los convocados de la 'U'

Se hizo de conocimiento público la lista de Héctor Cúper con los futbolistas que serán tomados en cuenta para este compromiso. Todo el plantel será considerado a excepción de Bryan Reyna (recientemente operado de apendicitis), Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra. (por molestias físicas).

Los recientes fichajes, Gianluca Lapaula, Adrián Quiróz, Jordan Guivin y Juan Manuel Requena si fueron parte del llamado de la convocatoria del estretega argentino.

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⚽ Universitario vs. Cusco FC

🗓️ Clausura - Fecha 2#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/WtXvpADEuD — Universitario (@Universitario) July 24, 2026

Antecedentes en el 'Monumental'

Los últimos tres cruces en el coloso de Ate fueron positivos para Universitario. Consiguiendo el triunfo en tres ocasiones, por 1-0 en 2023, 1-0 en 2024 y 3-2 en 2025. El jugador más destacado en dichos partidos fue Alex Valera, quien logró marcar cuatro anotaciones.

Por dónde se van a transmitir el partido

El duelo entre Universitario y Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura, se podrá sintonizar de maner exclusiva a través del canal de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

La 'U' se mide ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Partido a disputarse este viernes 24 de julio en el estadio Monumental desde las 8:30 de la noche. 'Cremas' e imperiales irán por otro triunfo después de haber iniciado con pie derecho en el debut, derrotando a ADT en Tarma y a Alianza Atlético de Sullana, respectivamente.