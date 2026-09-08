Alianza Lima lanza comunicado y reclama ante la Conar por polémico arbitraje: "Los errores persisten"

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las cosas están que arden en Alianza Lima. Luego de varios partidos del Torneo Clausura 2026 en los que el arbitraje dejó más de una ceja levantada, el club decidió pronunciarse oficialmente y anunció que presentará un segundo reclamo ante la Conar. La institución dejó clara su incomodidad y pidió explicaciones sobre cómo se vienen manejando las designaciones arbitrales.

Alianza Lima reclama ante la Conar

El primer reclamo de Alianza Lima llegó después de la segunda fecha del Torneo Clausura. Según explicó el propio club, aquella presentación terminó en una reunión con la Conar, donde se reconoció la situación y se asumió el compromiso de tomar medidas para asegurar condiciones justas durante la competencia.

Sin embargo, seis fechas después, la situación no habría cambiado demasiado desde la mirada de la institución blanquiazul. Por eso, Alianza Lima anunció un segundo reclamo formal, dejando claro que considera que los errores arbitrales continúan apareciendo tanto durante los partidos como en las revisiones del VAR.

En su comunicado, el club expresó su "preocupación y rechazo" por los "reiterados errores arbitrales" registrados en el campeonato. Además, pidió que la CONAR explique cuáles son los criterios que utiliza para designar a los árbitros y qué ocurre después con las ternas que presentan errores durante sus actuaciones.

La institución también solicitó conocer qué consecuencias tienen esas fallas en las evaluaciones y en las posteriores designaciones de los jueces involucrados.

Tras presentar este nuevo reclamo, Alianza Lima aseguró que estará pendiente del proceso de cara a las siguientes fechas y al tramo final del campeonato. El club también reafirmó su respeto por la institucionalidad del fútbol peruano y su pedido de que todos los equipos compitan bajo las mismas condiciones.

Alianza empata ante Juan Pablo II College

El pronunciamiento de Alianza Lima llega luego de su reciente visita a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II College. El partido no salió como esperaba el equipo de Pablo Guede, que terminó igualando 1-1 y dejando escapar puntos importantes en su pelea por acercarse a la parte alta del Torneo Clausura.

Con el 1-1 consumado, los blanquiazules se fueron de Chongoyape con sabor amargo, mientras el resultado complicó todavía más su panorama en el Clausura. Ahora, el equipo tendrá que enfocarse en el próximo desafío ante Universitario de Deportes en Matute.

Así, Alianza Lima decidió volver a reclamar ante la CONAR por los polémicos arbitrajes del Torneo Clausura 2026. El club blanquiazul cuestionó los errores registrados en cancha y en el VAR, y ahora espera respuestas sobre las designaciones arbitrales y las medidas que se tomarán frente a las fallas detectadas.