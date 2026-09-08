Papa León XIV en Chiclayo: conoce los principales detalles de su agenda para el 13 y 14 de noviembre

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita del papa León XIV a Chiclayo ya empieza a tomar forma. La Diócesis de Chiclayo presentó una primera visión general de las actividades que desarrollará el Santo Padre durante su permanencia en Lambayeque, los días 13 y 14 de noviembre.

El anuncio fue realizado por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, quien destacó la importancia de la llegada del Pontífice y pidió a los fieles mantenerse atentos únicamente a las informaciones difundidas por los canales oficiales de la Iglesia.

Misa multitudinaria y encuentro con universitarios

El 13 de noviembre será uno de los días centrales de la visita. Tras su llegada al aeropuerto de Chiclayo, el papa León XIV se trasladará hacia las Pampas de Pimentel, donde presidirá una misa multitudinaria que podría congregar aproximadamente a un millón de personas.

Por la tarde, a las 4:00 p. m., el Santo Padre acudirá al Santuario Nuestra Señora de la Paz para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. También participarán representantes de consejos pastorales y equipos sinodales de diferentes jurisdicciones del norte del Perú.

Dos horas después, a las 6:00 p. m., León XIV tendrá un encuentro con universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución de la que fue gran canciller. El mensaje estará dirigido principalmente a los jóvenes, la pastoral universitaria y las autoridades académicas.

Catedral de Chiclayo y clausura en Zaña

La agenda continuará el 14 de noviembre. A las 8:00 a. m., el Papa ingresará a la Catedral de Chiclayo para conocer los trabajos que se vienen realizando en el histórico templo. Entre las obras previstas figura un nuevo altar y un ambón de mármol, donde se colocarán reliquias de primer grado de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

Uno de los momentos más significativos será la coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la Catedral, por parte del Pontífice, quien posteriormente impartirá su bendición a los fieles.

Más tarde, León XIV se trasladará en helicóptero hacia Santa Cruz para presidir, a las 10:30 a. m., una misa multitudinaria en la parroquia Inmaculada. Por la tarde, a las 4:00 p. m., viajará a Zaña para participar en la clausura del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo, celebración que congregará a representantes de diversas comunidades y pastorales.

Finalmente, la Diócesis pidió evitar versiones no confirmadas y esperar los comunicados oficiales de la Iglesia, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana. Los detalles y eventuales modificaciones de la agenda serán comunicados conforme avance la organización.

La visita de León XIV a Lambayeque tendrá como principales escenarios a Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz y Zaña. Mientras la Iglesia continúa afinando el programa, la expectativa crece ante una jornada que combinará celebraciones religiosas, encuentros con jóvenes y un importante movimiento de peregrinos en la región.