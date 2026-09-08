Vientos de hasta 45 km/h golpearán varias regiones del país: Senamhi advierte polvo, neblina y baja visibilidad

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incremento de los vientos pondrá en alerta a diversas localidades del país durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este miércoles 9 hasta el viernes 11 de septiembre se registrarán vientos de intensidad moderada a fuerte tanto en la sierra sur como en distintos sectores del litoral peruano.

La institución meteorológica advirtió que este fenómeno podría generar condiciones adversas para la población, principalmente en zonas expuestas a ráfagas, así como afectar la visibilidad en determinados puntos de la costa. Ante ello, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas para reducir posibles riesgos.

Ráfagas superarían los 45 km/h en la sierra sur

En la sierra sur, el Senamhi prevé que los vientos alcancen velocidades próximas a los 28 km/h. Sin embargo, el escenario podría intensificarse debido a la presencia de ráfagas que superarían los 45 km/h .

Las zonas comprendidas en el aviso corresponden a diferentes provincias de Moquegua (Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro), Puno (Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, San Román, Yunguyo y Puno) y Tacna (Candarave, Jorge Basadre, Tarata y Tacna).

Debido a la intensidad del viento, se recomienda prestar especial atención a estructuras que puedan resultar afectadas por las ráfagas y adoptar medidas de seguridad en viviendas y establecimientos.

📣💨#Aviso #Minam #Senamhi Del 9 al 11 de setiembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra sur.



✅ Además, se esperan ráfagas de viento.



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Costa enfrentará polvo, arena y menor visibilidad

La situación también alcanzará a la costa peruana, donde el incremento de los vientos podría provocar el levantamiento de polvo y arena , generando una reducción de la visibilidad horizontal.

De acuerdo con el Senamhi, los vientos llegarían a velocidades próximas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de 33 km/h en la costa centro y cerca de 23 km/h en la costa sur. En Ica, en tanto, se esperan vientos próximos a los 35 km/h.

El aviso comprende sectores de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, además del Callao. Entre las provincias incluidas figuran Casma, Huarmey, Santa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Islay, Chincha, Nasca, Pisco, Trujillo, Chiclayo, Barranca, Cañete, Huaral, Huaura, Paita, Sullana, Talara, Sechura, Piura, Ilo y Tacna, entre otras.

Además del viento, se estima la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, especialmente cerca del litoral. También podrían registrarse lloviznas dispersas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

💨📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 9 al 11 de setiembre, se incrementará la velocidad del viento a lo largo de la costa.



✅Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.



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Indeci pide reforzar medidas de prevención

Ante estas condiciones meteorológicas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar las inspecciones técnicas de seguridad correspondientes en las edificaciones, con el objetivo de verificar que las infraestructuras puedan soportar las condiciones previstas.

A la población se le recomienda asegurar los techos y largueros a las paredes, además de reforzar los vidrios de las ventanas. También se aconseja mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras que hayan sido afectadas por el viento.

En las zonas costeras, las autoridades recomiendan asegurar y amarrar todo tipo de embarcaciones para evitar incidentes asociados al incremento de la intensidad del viento.

Finalmente, Indeci aconseja utilizar ropa de abrigo e impermeable y consumir bebidas calientes ante las bajas temperaturas y condiciones de humedad. Las personas que presenten alguna infección respiratoria o reacción alérgica deben acudir al establecimiento de salud más cercano.