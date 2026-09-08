Fenómeno El Niño: Ministerio de Salud aprueba Plan Operativo 2026 - 2027

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del fenómeno El Niño al territorio peruano, el Ministerio de Salud (Minsa) ha aprobado el Plan Operativo que desarrollará para 2026 - 2027, según las necesidades que tiene el sector en este momento.

Minsa aprueba Plan Operativo 2026 - 2027

Según lo difundido en sus redes sociales, el informe formal denominado Documento Plan de acciones del Ministerio de Salud frente a los efectos del Fenómeno El Niño y peligros asociados 2026 - 2027 tiene la finalidad priorizar una serie de normativas ante los cambios climatológicos que repercutirán en el país.

Asimismo, la medida oficializada en la Resolución Ministerial n° 790-2026/MINSA por el ministro de Salud, Luis Dyer tiene desarrollados parámetros técnicos e institucionales que ayudan a reforzar los sistemas de prevención, vigilancia epidemiológica contra enfermedades que se encuentran presentes en el Perú como el dengue, control de riesgos y respuesta oportuna en los establecimientos médicos.

Ministerio de Salud aprueba Plan Operativo frente al Fenómeno El Niño 2026 - 2027



Mediante la R.M. 790-2026/MINSA, se fortalece acciones de prevención, preparación y respuesta a nivel nacional para garantizar continuidad operativa y despliegue de brigadas en zonas de mayor... pic.twitter.com/TqIreAry5x — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 7, 2026

¿Qué organizaciones estuvieron involucradas en la creación del Plan Operativo?

La estrategia se desarrolla en el marco de la Ley General de Salud (Ley N.° 26842) y de las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), establecido mediante la Ley N.° 29664, que establecen la responsabilidad del Estado de garantizar la protección de la población ante emergencias sanitarias y desastres naturales.

Asimismo, la propuesta técnica expuesta fue posible por una serie de instituciones correspondientes que trabajaron de manera conjunta como la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), los viceministros de Salud Pública y de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Instituto Nacional de Salud (INS), Digemid, DIGEP, entre otras.

Acciones a ejecutar desde el sector salud

Como parte de estas acciones, el sector destina recursos estratégicos para reforzar la infraestructura de los establecimientos de salud, capacitar al personal y asegurar la continuidad de la atención médica ante eventuales daños ocasionados por fenómenos climáticos.

El plan contempla, además, un monitoreo permanente de los riesgos vinculados con las lluvias intensas, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y oportuna. Asimismo, busca asegurar el abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y otros recursos esenciales.

Finalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) implementa acciones de preparación y respuesta orientado a fortalecer los servicios de salud y prevención ante el incremento de enfermedades que podrían presentarse durante el fenómeno El Niño y los periodos de lluvias intensas contemplados en el Plan Operativo 2026-2027.