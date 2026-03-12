Corte de LUZ el 14 de marzo en Lima y Callao: ¿Qué distritos se verán afectados?

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las velas y linternas? Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el sábado 14 de marzo, según el último reporte de Pluz Energía Perú —antes conocida como Enel Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

A través de su página oficial, Pluz Energía Perú anunció que ejecutará una nueva jornada de interrupción del servicio eléctrico en diversos puntos de la capital por trabajos de mantenimiento y mejora de la red, por lo que algunos hogares no tendrán luz durante varias horas.

En ese marco, tras anunciar que las acciones se dan con el objetivo de evitar fallas masivas y mejorar la calidad del servicio, exhortó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto del corte.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la empresa.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Horario del corte: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. Zonas afectadas: Urb. El Sauce I Mzs. A, B, B Prima, C, Urb. El Sauce III Mzs. E, G, Urb. El Sauce II Mzs. G, H, I, J, C.P. Zapallal Mzs. L1, K1, Urb. La Alameda del Norte Mz. G2.

Sin luz en Los Olivos / SMP

Áreas afectadas: Urb. Puerta de Pro Mzs. O4, Q4, V4, Jr. Veracidad cdra. 76, Av. Zaragoza cdras. 5, 6.

Urb. Puerta de Pro Mzs. O4, Q4, V4, Jr. Veracidad cdra. 76, Av. Zaragoza cdras. 5, 6. Hora del corte de luz: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

En San Antonio de Chaclla / Lurigancho-Chosica

Hora del corte : Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

: Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. Zonas afectadas: Agrup. Vec. Sct. Oeste Anx. 8 Mzs. A2, B2, T1, X1, Y1, Z1, Z1A, Sct. Julio C. Tello Anx. 8 Mzs. A, A1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, Sct. Villa Sol de Anexo 8 Mzs. A, B, C, D, Com. Camp. Jicamarca Anx. 8 Mzs. A2, C1, T1, Y1, Z1.

En Independencia

Áreas afectadas: Jr. Aravicus cdras. 3, 4, Jr. Indoamérica cdras. 1, 2, 3, calle Intihuatana cdra. 1, Jr. Collao cdra. 1, Jr. Los Chancas cdra. 2, calle Mitimaes cdra. 1, A.H. El Paraíso Mzs. V2, W2, X2, Y2, Z2, U.P. Tahuantinsuyo Mzs. B2, C2, D2, I1, J1.

Jr. Aravicus cdras. 3, 4, Jr. Indoamérica cdras. 1, 2, 3, calle Intihuatana cdra. 1, Jr. Collao cdra. 1, Jr. Los Chancas cdra. 2, calle Mitimaes cdra. 1, A.H. El Paraíso Mzs. V2, W2, X2, Y2, Z2, U.P. Tahuantinsuyo Mzs. B2, C2, D2, I1, J1. Hora del corte de luz: Desde las 10 a.m. hasta las 12:00.

Ante el restablecimiento del suministro el sábado 14 de marzo, Pluz Energía Perú recomienda a los vecinos desconectar los electrodomésticos para evitar daños por posibles variaciones de voltaje.