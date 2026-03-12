Colapso de puente en Áncash dejó un fallecido y tres heridos: Camioneta impactó contra estructura expuesta

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente en la carretera que conecta Pativilca con Huaraz, en Áncash, dejó a una mujer fallecida y a tres personas gravemente heridas. Según reportaron, el puente Sahuay colapsó mientras una camioneta transitaba por el mismo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información brindada por medios locales, el hecho ocurrió en hora de la noche del último miércoles 11 de marzo, exactamente en el sector Yana Huanca, distrito de Cátac, provincia de Recuay

En tal sentido, se conoció que todo ocurrió cuando una camioneta de placa CRY-511, la cual se dirigía desde La Unión (Huánuco) hacia la ciudad de Huaraz, impactó violentamente contra la estructura expuesta del puente que, segundos antes habría colapsado.

A bordo del vehículo iban cuatro pasajeros, por lo que al presentarse el choque, uno de ellos perdió la vida al instante; se trata de una mujer, la cual, hasta el momento, no ha sido identificada. Por otro lado, los otros tres ocupantes resultaron heridos de gravedad.

Auxilian a heridos

Cabe mencionar que, al darse cuenta sobre este trágico accidente, conductores y pasajeros que transitaban por la oscura zona, procedieron a detenerse y brindar auxilio a los heridos. Es así que, se les trasladó de emergencia a un establecimiento de salud en la provincia de Recuay.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes. Además, se apersonaron miembros del Cuerpo General de Bomberos y representantes del Ministerio Público (MP) para realizar el levantamiento del cadáver. Posteriormente se le trasladó a la morgue de Huaraz.

Suspenden tránsito vehicular

De acuerdo con reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, el colapso del puente se produjo a consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona altoandina. La estructura, ubicada sobre el riachuelo Shacsha —afluente del río Santa—, cedió tras el incremento del caudal generado por las precipitaciones en sectores de la Cordillera Blanca.

Tras este accidente, se ha tomado la decisión de suspender totalmente el tránsito vehicular en la zona, debido al peligro que representa el colapso de dicho puente. Al respecto, funcionarios de Provías Nacional y personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash se desplazaron al lugar para evaluar los daños y coordinar acciones que permitan restablecer la transitabilidad.

Es así como, este nuevo accidente ha causado gran lamento en la provincia de Recuay, debido a que producto del colapso de un puente, una fémina ha perdido la vida y otras tres personas han quedaron seriamente heridos.