Denisse Miralles niega que existan "cuotas políticas" en su gabinete tras designación de Carlos Velasco en el Minsa

Durante una conferencia de prensa sobre el reporte del gobierno frente a las lluvias a nivel nacional, la premier Denisse Miralles fue consultada por los cuestionamientos en torno al perfil y posibles vínculos partidarios del nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

La jefa del gabinete defendió que Velasco presentó todas sus declaraciones juradas en muestra de transparencia y que no tiene ninguna sentencia en su contra, razón por la cual, asegura, no debía representar problema alguno en su designación como nueva cabeza del Minsa. Además, hizo énfasis en el perfil técnico que Velasco presenta dentro del sector salud.

"El señor ministro de Salud es un profesional de reconocida trayectoria en el sector, no solo en el público, ha trabajado en diversas entidades muy importantes también en el sector privado. En efecto, tiene investigaciones, varias de ellas ya archivadas, ninguna sentencia, por eso sí puede ser propuesto. Si hubiera tenido algún tipo de observación o alguna sentencia, obviamente no habría podido ser designado", señaló.

Miralles agregó que el gobierno evalúa perfiles técnicos y descarta cuotas partidarias, esto a raíz de las dudas que surgen a pocos días de que ella y su gabinete se presenten ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza, donde, a modo de asegurar su aprobación, existan movimientos pactados entre ambos poderes del Estado para asegurar votos.

"En el caso puntual sobre si tiene alguna afiliación política, no la tiene. Creo que ha sido parte de algún partido político alguna vez, pero no es, y lo niego tajantemente, ninguna cuota política de ningún partido".

Juan Carlos Velasco: Perfil y cuestionamientos

El flamante ministro figura en un informe de la Contraloría General de la República, que lo señala como responsable administrativo, civil y penal en hechos irregulares durante su gestión en el Hospital Arzobispo Loayza en 2021. Según el documento, la contratación de funcionarios para operar una planta de oxígeno habría sido innecesaria y ocasionado un perjuicio al Estado superior a 600 mil soles.

Velasco Guerrero es médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres y doctor en Salud Pública. Ha dirigido hospitales emblemáticos como el Loayza y el Hospital de Emergencias Ate Vitarte durante la pandemia.

Hasta hace pocos días se desempeñaba como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS). Su trayectoria incluye también publicaciones académicas sobre COVID-19, tuberculosis y automedicación.

La premier Denisse Miralles defendió la designación de Juan Carlos Velasco Guerrero como ministro de Salud, negando cuotas políticas y resaltando su perfil técnico. Sin embargo, los cuestionamientos de Contraloría y el contexto del voto de confianza mantienen la polémica abierta.

El nuevo ministro deberá demostrar capacidad de gestión en un escenario donde cada decisión es observada con lupa y donde la política y la técnica se entrelazan en la supervivencia del gabinete.