SUNAT: Ingresos tributarios alcanzaron un incremento de 8,7 % en febrero

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo con un nuevo reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en febrero de este año, los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 13 771 millones.

En ese sentido, la recaudación del mes registró un crecimiento de 8,7% con respecto al mismo período del año 2025, logrando 21 meses de crecimiento continuo bajo este parámetro.

Factores determinantes del resultado de la recaudación de febrero

El resultado positivo de la recaudación de febrero se debe a diversos factores. Entre los principales, que favorecieron el incremento de la recaudación, se puede mencionar a los siguientes:

El desempeño favorable de la actividad económica durante enero, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de febrero, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 3,2% y de 4,6% en el caso de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 11,5% observada en las importaciones US$ CIF.

Las mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles mensuales de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

Los ingresos correspondientes al impacto de las acciones de cierre de brechas tributarias emprendidas por la SUNAT, las que, unidas a su labor cotidiana, permitieron una significativa recuperación de obligaciones tributarias.

La mayor recaudación generada por la aplicación de las siguientes normas:

El Decreto Legislativo N.º 1623 referido a la aplicación del IGV a los Servicios Digitales, con una recaudación de S/ 62 millones en febrero.

La Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644 referidos al Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y a la aplicación del ISC a dichas actividades, que en conjunto recaudaron S/ 58 millones en febrero.

El Decreto Supremo N.º 115-2024-EF que estableció la tasa del ISC a la cerveza en 0,047% de la UIT[1].

Como contraparte, los principales factores que influenciaron negativamente a la recaudación fueron los siguientes:

El efecto estadístico de menores pagos extraordinarios registrados en febrero (S/ 98 millones) comparado con similar mes del año anterior (S/ 412 millones), los mismos que provienen tanto del resultado de las acciones de control llevadas a cabo por la SUNAT, como por decisiones empresariales (acogimiento al fraccionamiento en el 2025, entre otros).

La caída del tipo de cambio en 9,2% respecto al mismo mes del año anterior, impactando principalmente en la recaudación vinculada a las importaciones y en el ingreso mensual declarado por los exportadores.

A partir del periodo tributario enero (que se recauda en febrero) de 2026 se aplica el ISC con la UIT de S/ 5 500.

Principales resultados por tributos

Impuesto a la Renta

En febrero se recaudaron S/ 6 262 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 23,2 % en comparación con el mismo mes del año 2025.

Al respecto, se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario - RMT (26,2%).

Asimismo, aumentaron los pagos correspondientes a Primera Categoría (11,6 %), Segunda Categoría (129,8 %), Cuarta Categoría (1,2 %), Quinta Categoría (9,7 %), Régimen Especial de Renta - RER (11,4 %) y Resto de Rentas (36,7%).

En contraste, el Impuesto a la Renta proveniente de Sujetos No Domiciliados (-1,3%) y la Regularización del Impuesto a la Renta (-3,5%), mostraron un retroceso por menor ejecución y al ser impactados negativamente por el efecto estadístico generado por los pagos extraordinarios registrados en febrero del año pasado.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/ 7 752 millones en febrero, importe que representó un crecimiento de 3,6 % frente al mismo mes de 2025.

El IGV Interno recaudó S/ 4 772 millones, obteniendo un crecimiento de 9,9% con respecto a febrero de 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de enero, las acciones de control y cobranza desplegadas por la SUNAT, y por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 2 980 millones, importe que representó una disminución de 5,1% en comparación con lo percibido en febrero de 2025. Dicha contracción se debió a las menores importaciones garantizadas en el mes y al menor tipo de cambio (S/ 3,36 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional, pese al incremento de 11,5% en las importaciones del mes.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC alcanzó S/ 942 millones en febrero, monto que representó un aumento de 13,5 % respecto a febrero de 2025.

El ISC interno se expandió en 25,2 %, influenciado por el incremento de 71,5 % en los pagos correspondientes a combustibles gravados, en un contexto de menores compensaciones de créditos por importación aplicados contra las obligaciones del mes y mayores ventas.

Por su parte, el ISC que grava al resto de productos gravados creció en 12,8%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas, a lo que se sumó la recaudación del ISC a juegos y apuestas a distancia (S/ 27 millones), con impacto en la recaudación desde febrero del año pasado.

El contraste, el ISC que grava las importaciones se contrajo en 6,2%, principalmente por los menores pagos por importaciones de combustibles (-15,9%) y, atenuado por el crecimiento de 15,5% en el resto de los productos gravados.

Tributación a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia

La recaudación por el Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia alcanzó los S/ 31 millones en febrero. Por su parte, la recaudación del ISC que grava a dicha actividad fue de S/ 27 millones.

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/ 1 001 millones, monto que representó una disminución de 30,2% respecto a lo obtenido en febrero de 2025. Este resultado se debió principalmente a los menores pagos por Fraccionamientos (-66,1 %), Ingresos como recaudación ICR (-3,4% ) y otros (-41,0 %).

Paralelamente, se incrementó la recaudación de Casinos y Tragamonedas, Juegos y Apuestas Deportivas a distancia (88,5%), Multas (53,1%), Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF (3,5%) y Régimen Único Simplificado (8,3%).

Devoluciones

Finalmente, las devoluciones de impuestos realizadas en febrero ascendieron a S/ 2 324 millones, importe que representó un crecimiento de 0,3% en comparación con el mismo mes de 2025.