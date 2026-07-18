Mincul otorga Medalla de Honor a Eva Ayllón en reconocimiento a su trayectoria y música

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura (Mincul) otorga la distinción de Medalla de Honor de la Cultura a Eva Ayllón, en reconocimiento a su amplia trayectoria artística y a su aporte al fortalecimiento de la música afroperuana y criolla.

Eva Ayllón recibirá Medalla de Honor de la Cultura

María Angélica Ayllón Urbina, conocida más como Eva Ayllón, considerada como una de las máximas exponentes de la música criolla y afroperuana, con una carrera sólida que ha trascendido fronteras, recibe una importante distinción por parte del Mincul, según se detalla en la Resolución Ministerial Nº 000222-2026-MC.

La medida publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que se otorga a la destacada artista peruana, la Medalla de Honor de la Cultura por su decisiva labor en la preservación, promoción, difusión y transmisión del patrimonio musical afroperuano y criollo.

Pero no solo por ello, sino porque Eva Ayllón, según precisa el documento que lleva la firma de la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás, "se ha constituido a lo lardo de más de cinco décadas de destacada carrera, en una de las más grandes exponentes de la música peruana e inspiración para generaciones de artistas y ciudadanos".

Eva Ayllón recibe distinción por fortalecer la identidad nacional con su música.

Mincul destaca trayectoria y música de Eva Ayllón

El Ministerio de Cultura recuerda a la ciudadanía que la Medalla de Honor de la Cultura se entrega como reconocimiento a personas u organizaciones que han realizado aportes significativos a la identidad cultural del país, llegando a trascender las fronteras.

La propuesta para conferir esta importante distinción a la destacada cantante de música criolla fue presentada por la Dirección de Artes y contó con el sustento técnico de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que destacó la relevancia del legado artístico y cultural de Eva Ayllón.

Trayectoria artística de Eva Ayllón

Conocida mundialmente como la 'Reina del Landó' y máxima exponente de la música afroperuana, Eva Ayllón es una leyenda viva de la música latina, quien ha compartido escenario con grandes artistas como Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Marc Anthony, Los Kjarkas, Raphael, entre otros.

Eva Ayllón lanzó su primera producción en solitario 'Esta noche... Eva Ayllón' en 1979. Un año después, dio el salto al exterior, llegando a diversas ciudades de EE. UU., México, Canadá, Chile y Ecuador. En 1997, realizó su primera gira de 45 días por varias ciudades europeas.

Fue galardonada con el Premio a la Excelencia Musical por los Latin Grammy en 2019, convirtiéndose en la primera artista peruana en recibir este prestigioso reconocimiento por su aporte a la música criolla y afroperuana. La artista es conocida por sus más aclamados temas musicales como "Mal Paso", "Huye de Mí", "Nada Soy", "Nuestro Secreto", "Regresa" y "Esta Es Mi Tierra".

Es de esta manera que Eva Ayllón continúa siendo símbolo de identidad, tradición y orgullo para el Perú. El Ministerio de Cultura (Mincul) entregó la distinción de la Medalla de Honor de la Cultura a la cantante de música criolla por su amplia trayectoria artística y ayudar a fortalecer la identidad nacional con su música.