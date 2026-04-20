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Corte de LUZ el 21 de abril en Lima y Callao: Conoce los distritos que se verán afectados

Hasta 10 horas sin luz en Lima y el Callao el 21 de abril. Conoce qué distritos se verán afectados con el corte temporal del servicio eléctrico, según el último comunicado de Pluz Energía Perú.

Corte de luz en Lima y Callao.
Corte de luz en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/04/2026

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¡Prepárate! Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el martes 21 de abril, según el último comunicado de la empresa Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y Callao?

Asegúrate de cargar tus dispositivos para no tener inconvenientes el martes 21 de abril debido al corte de luz que habrá en determinados distritos de Lima y el Callao. Pluz Energía Perú anunció que la suspensión del servicio eléctrico será por algunas horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red.

Por ello, recomendó a sus usuarios a tomar medidas preventivas y anticiparte a la restricción del servicio desde ya. Asimismo, pidió mantenerse informados sobre cualquier cambio, a través de sus plataformas oficiales.

Distritos que se quedarán sin luz el martes 21 de abril

De acuerdo al cronograma del corte de luz publicado por Pluz Energía Perú, las zonas que se verán afectadas con la suspensión del servicio eléctrico el 21 de abril son:

Sin servicio en San Miguel

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  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Urb. Miramar calle 2 de Mayo cdras. 1, 2, Jr. 28 de Julio, cdras. 1, 2, Jr. Atahualpa Rodríguez cdra. 1, Av. Libertad cdras. 25, 26, 27, 28, 29, Av. La Paz cdras. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Av. Cañamelares cdra. 1, Av. Chicama cdra. 1, Av. Costanera cdras. 25, 29, Av. de los Insurgentes cdra. 1, calle José Olaya cdra. 1, calle San Martín de Porres cdras. 1, 2, calle 27 cdras. 1, 2, C, calle Chiquitoy cdra. 1, calle Echenique cdras. 1, 2, calle Los Ángeles cdra. 1, calle Patapo cdras. 1, 2, Jr. Talambo Mz. D, pasaje Chepén cdra. 1.
  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en calle Manco II cdra. 1 Esq. Padre Urraca. 
  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Venezuela cdras. 53, 54.

En Puente Piedra

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Santa Rosa Mz. 95F,  97, 97-A, 97-B, 98, 98-A, 99, 100, 101, 101-A, 102, 113, A1, X, Y, Z, Av. Prolongación Huancayo Mz. 97, 97B, 98, calle Buen Pastor Mz. E, F, calle La Paz MZ. B, G, 101, calle Palpacachi Mz. 98, 101, Z, pasaje Luis Beerger Mz. T, U, V, W, 101, pasaje Cerro de Pasco Mz. Y, pasaje Cajamarca Mz. 97, 97A, pasaje Los Jardines Mz. 97A, pasaje Las Flores Mz. J, L, N, pasaje El Porvenir Mz. L, S, 101, pasaje Huancabamba Mz. 106, Agrup. Familiar Villa Norte Mz. A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Asoc. de Viv. Cerro de Pasco Mz. J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1.
  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Asoc. El Dorado de Zapallal Av. El Dorado cdra. 1, Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado Mz. A, B, C, Z.

Otras zonas que no tendrán luz

Distritos afectados.
Distritos afectados.

Así que si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico o tu laptop el 21 de abril, verifica primero si tu hogar se verá afectado con el corte de luz. Pluz Energía Perú reveló los distritos que no contarán con electricidad.

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