Corte de LUZ el 23 de abril: ¿Qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados el jueves?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y el Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el jueves 23 de abril, según el último comunicado de Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz el 23 de abril

La compañía precisó que la interrupción de la electricidad en diversos distritos de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo seguir brindando un servicio de calidad y evitar averías en el suministro.

Debido a esta situación, Pluz Energía Perú pidió la comprensión de sus usuarios y exhortó a que tomen medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con luz en determinadas horas que precisa en su cronograma oficial.

Distritos afectados por corte de luz en Lima y Callao

A continuación, verifica si tu zona se verá afectada con la suspensión el jueves 23 de abril y a qué hora se restablecerá el servicio eléctrico:

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Asoc. Valle Hermoso El Mirador Mz. L.

En el Callao

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. Las Orquídeas II Etp. Mzs. B, C, E, F, G, Pro. Viv. Manuel Mujica Gallo Mzs. B1, R, S, T, V, W, W1, X, Y, Y1, Z, Pro. Viv. Villas de Oquendo II Etp. Mz. E.

Sin luz en Santa Rosa de Quives / Canta

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Fdo. Llipata-La Toma km.. 66800 Lima Canta, AU Lima Canta km 66.5 Fundo Llipata-La Toma, otros Carretera a Canta 64 km Urb. Santa Rosa de Quives Depto. 2, CR Predio 1 54 5 C.P. Alto Yangas, Fundo Llipata-Santa Rosa de Quivez, M.-L 4 Asoc. Valle Hermosa Ramal A Santa Rosa de Quives CP Huanchi, CR Lima-Canta km 67 lote 01 Valle de Yangas Urb. Huanchuy Bajo, M.-L 2 Fundo Huanchuy km 67 carretera Lima a Canta, CR Lima-Canta km 67 lote 01 Valle de Yangas Urb. Huanchuy Bajo Int.

Corte de luz en Rímac, San Miguel / Magdalena del Mar

Zonas afectadas y sin electricidad el 23 de abril.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en P.J. Independencia Mzs. 129, 130, 131, A, B, C, D, E, F, JR. Bernardo Alcedo cdra. 1, Jr. Educación cdras. 1, 2.

hasta las 5:00 p.m. en P.J. Independencia Mzs. 129, 130, 131, A, B, C, D, E, F, JR. Bernardo Alcedo cdra. 1, Jr. Educación cdras. 1, 2. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. de Peq. Avicultores 'El Dorado' Mzs. M, N, O, P.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Peq. Avicultores 'El Dorado' Mzs. E, E1, H.

En Jesús María

Desde las 9:00 a.m. hasta la 11:00 a.m. en Av. Salaverry 1840.

Así que si pensabas hacer uso de electricidad en tu hogar el jueves 23 de abril, verifica primero si tu zona está en la lista de los distritos que se verán afectados con el corte de luz.