Última oportunidad para recoger tu DNI: conoce las sedes de Reniec que atenderán hoy hasta las 4 p.m.

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus cuentas oficiales, el RENIEC informó que varias de sus oficinas estarán aperturadas en todo el territorio nacional desde este domingo 7 de junio y la razón es para facilitar la entrega de DNI a la mayor cantidad de ciudadanos que aún tienen pendiente recibir su documento para participar de la segunda vuelta que definirá al próximo presidente del Perú.

¿Desde qué hora comienza la atención?

Mediante una publicación en sus plataformas digitales, la organización recordó que el DNI es el único documento con el que se puede efectar un voto en la jornada electoral. En ese sentido, la atención inicia desde las 6:00 de la mañana y en diversas sedes que estarán habilitadas antes de acudir a los centros de votación.

🗳️⏳ Hoy es la Segunda Elección Presidencial y nuestras oficinas ya abrieron sus puertas para que recojas tu DNI.



📍 Haz clic aquí y conoce las sedes habilitadas: https://t.co/5dXZX9Nwyp



Recuerda que el DNI es el único documento válido para ejercer tu derecho al voto.... pic.twitter.com/abOIwBNfNj — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) June 7, 2026

La campaña informativa publicada por RENIEC busca asegurar que toda la población cuente con la documentación necesaria para participar en el proceso de votación. Por este motivo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil resaltó la importancia de no dejar este trámite para último momento y corroborar previamente las sedes y horarios de atención disponibles.

¿Cuáles son las sedes habilitadas?

Según la información difundida, las oficinas habilitadas atenderán desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde , horario especialmente establecido para facilitar la entrega de DNI durante la fecha electoral. En ese sentido, los ciudadanos pueden consultar la relación de sedes autorizadas a través de este enlace y plataformas oficiales de RENIEC.

¿Hasta que hora se puede votar hoy domingo 7 de junio?

La publicación estuvo acompañada de una pieza gráfica en la que se invita a la población a "Recoger tu DNI y participar en las elecciones", reforzando el mensaje de responsabilidad cívica y compromiso ciudadano. Dicho aviso también resalta la fecha de la segunda vuelta presidencial y los horarios de atención extraordinaria establecidos para la entrega de documentos.

Según lo mencionado por las autoridades correspondientes, los ciudadanos podrán votar hasta las 5:00 de la tarde. Por esta razón, el Reniec atenderá hasta las 4:00 de la tarde. Con esta medida, RENIEC busca reducir los casos de ciudadanos que no puedan votar por falta de identificación y contribuir al desarrollo ordenado de la jornada electoral.

En ese sentido, Reniec recomienda a los electores verificar con anticipación las sedes y ver si su DNI está listo porque esta es la última oportunidad para ser recogido y acudir a la votación.