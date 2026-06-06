Sismo sacude Perú HOY, 6 de junio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro, según el IGP?

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo sacude Perú este 6 de junio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer cuál fue la magnitud y el epicentro del último temblor que sorprendió a la ciudadanía en la mañana de este lunes. ¿Lo sentiste?

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

Perú se encuentra ubicado en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una región con la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, por lo cual, los movimientos telúricos en nuestro país es recurrente. Una de las instituciones que realiza un constante monitoreo por estos eventos naturales es el IGP.

A través del Centro Sismológico Nacional (Censis), la entidad informó que un sismo de magnitud 3.6 se sintió alrededor de las 3:48 pm. este sábado 6 de junio con epicentro a 9 km del oeste de Sullana, en Piura.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0341

Fecha y Hora Local: 06/06/2026,15:48:49

Magnitud: 3.6

Profundidad: 36 km

Latitud: -4.89

Longitud: -80.77

Intensidad: II-III Sullana

Referencia: 9 km al O de Sullana, Sullana - Piurahttps://t.co/kyxO47NZCV — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 6, 2026

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente también precisó en su cuenta oficial de X, que el temblor sentido hoy tuvo una profundidad de 36 kilómetros. Las autoridades locales no han reportado daños materiales o personales por el sismo en la región también conocida como la 'Ciudad del Eterno Verano'.

Una institución encargada de brindar información detallada de esos eventos naturales es el Centro Sismológico Nacional del IGP. Precisamente, esta entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló, a través de sus redes sociales, que un sismo sacudió el país al promediar las 6:54 a.m. de este martes 2 de junio con una magnitud de 4.0 y se registró a 20 kilómetros al norte de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, en Tumbes.

Asimismo, el último reporte del IGP precisa que este temblor tuvo una profundidad de 46 kilómetros con una latitud de -3.49 y longitud de -80.68 grados. Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este reciente movimiento telúrico, pero recuerda a la ciudadanía mantener siempre la calma ante estas actividades sísmicas en el país.

¿Qué recomendaciones dan los especialistas ante un sismo?

A causa de estos posibles desastres naturales, las autoridades correspondientes recomiendan que los ciudadanos tengan en cuenta una serie de aspectos que pueden ayudar a prevenir accidentes y salvaguardar su bienestar frente a un sismo de gran magnitud que ocurra en el país.

Como parte de ello, se debe tener lista la mochila de emergencia que debe contener elementos de primera necesidad, ubicar salidas estratégicas y mantener la calma. En ese sentido, es de vital importancia tener una correcta comunicación con los miembros que integran el hogar para que se designen tareas específicas para el bien común.

Finalmente, la presencia de este nuevo sismo alerta a la población a no bajar la guardia ante eventos de esta naturaleza, teniendo en cuenta que pueden suscitarse de imprevisto teniendo como epicentro cualquier zona del territorio nacional, e incluso, presentando una gran magnitud que pueda causar daños vitales y materiales.