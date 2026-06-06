Juan Vidal se encuentra en evaluación para reemplazar a Luis Rosales como presidente de EsSalud

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días, EsSalud estuvo en el centro de la polémica luego que el gobierno decidiera sacar del cargo de presidente ejecutivo a Luis Rosales Pereda. De acuerdo al documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la decisión se tomó por pérdida de confianza sorprendido a más de uno.

Niega vínculos con APP

A solo días de este hecho, se conoció que el Ejecutivo tiene como opción al médico cirujano Juan Vidal Rodríguez Terrones, para ser el nuevo titular de la entidad en caso de superar la evaluación. Actualmente, el médico se desempeña como jefe del Departamento de Cirugía I del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Lambayeque, y cuenta con una maestría en Gerencia de Servicios de Salud, además de otras especializaciones.

Sin embargo, su acercamiento al cargo ha generado polémica tras conocerse que en 2021 postuló al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso (APP) que lidera César Acuña. No obstante, el aspirante a titular de EsSalud aseguró que no cuenta con ningún tipo de militancia ya que su candidatura se debió a una invitación de dicho movimiento político.

"Luego del proceso electoral decidí apartarme y continuar exclusivamente con mi labor médica, guiado por principios éticos y profesionales. No tengo militancia política ni he estado afiliado a ningún partido. Mi carrera siempre ha estado sustentada en criterios técnicos, capacidad profesional y servicio público", indicó a Infobae.

Luis Rosales dejó de ser presidente de EsSalud.

Según agregó, el principal objetivo de su eventual gestión será mejorar la calidad de la atención de más de 13 millones de asegurados que pertenecen a la entidad y que actualmente se ven perjudicados por las demoras del sistema.

"El sistema actual genera retrasos innecesarios. Muchas decisiones dependen exclusivamente de autorizaciones centrales, lo que limita la capacidad de respuesta y afecta directamente a los pacientes", añadió.

Principales propuestas: agilizar compras y mejorar atención médica

Dentro de sus principales propuestas, Vidal indicó que la idea es que EsSalud pueda mejorar drásticamente la atención a sus afiliados, especialmente al momento de buscar una cita o sacar adelante sus respectivos tratamientos.

"La meta es que el paciente termine una consulta y salga con su siguiente atención ya programada, evitando trámites, colas y retrasos", contó.

A falta de que el Ejecutivo comunique su decisión, el médico cirujano ratificó su compromiso de sacar adelante su gestión y de poder levantar una institución harto cuestionada.

"Mi única agenda es mejorar la atención de los asegurados y fortalecer una institución que cumple un papel fundamental para millones de peruanos", finalizó.

En resumen, Juan Vidal, aspirante a presidente de EsSalud, descartó vínculos con APP y anunció drásticos cambios para reformar el organismo.