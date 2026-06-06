Carretera Central: Múltiple choque deja más de 10 heridos y bloquea el tránsito en el kilómetro 96

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cinco vehículos colisionaron esta tarde en el sector Enfir-Milio, ubicado en el kilómetro 96 de la Carretera Central. Este accidente vial ha provocado un bloqueo total de la ruta en ambos sentidos, paralizando el flujo vehicular y requiriendo asistencia médica urgente para los heridos identificados en la zona del impacto.

Labores de rescate y congestión vehicular

El siniestro ocurrió esta tarde y movilizó de inmediato a los equipos de emergencia hacia el lugar del impacto. Los trabajos para retirar las unidades colisionadas continúan de manera intensa para despejar la ruta y restablecer el tránsito en ambos sentidos de la Carretera Central.

La magnitud del choque múltiple ha causado una gran congestión vehicular en la zona. Las autoridades pertinentes se encuentran realizando las labores de atención necesarias para brindar los primeros auxilios a los afectados, mientras evalúan las causas exactas que provocaron este grave accidente vial.

La situación permanece crítica para los transportistas y viajeros que transitan por el kilómetro 96. Según las autoridades, el cierre de la vía es indefinido hasta que se logre el retiro completo de los restos de los vehículos siniestrados que aún obstruyen el paso vehicular.

Seguridad vial y estado actual

Las unidades médicas se mantienen en alerta permanente para asistir a los heridos del choque múltiple. Los equipos de rescate priorizan la seguridad de los pasajeros y conductores involucrados en este accidente en la Carretera Central, trabajando arduamente bajo las medidas de seguridad correspondientes en el sitio.

Es fundamental que los conductores tomen las previsiones necesarias al desplazarse por esta ruta nacional, debido a que la congestión vehicular afecta seriamente el flujo. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre la reapertura de la vía a través de los canales oficiales.

La intervención técnica en el sector Enfir-Milio busca acelerar el despeje de los vehículos. Se garantiza que los 18 heridos reciben atención médica prioritaria tras este choque múltiple, mientras las cuadrillas trabajan sin descanso para normalizar la circulación en este punto clave de la Carretera Central.

El personal especializado continúa con las diligencias de investigación en el lugar del choque múltiple. La prioridad sigue siendo liberar el tránsito en la Carretera Central para evitar mayores complicaciones a los usuarios, quienes deberán esperar hasta la culminación de las maniobras de auxilio.

Este accidente en la Carretera Central sigue manteniendo el tránsito bloqueado en el kilómetro 96 tras el choque múltiple. La atención de los heridos y la remoción de los cinco vehículos siniestrados son las acciones prioritarias que permiten recuperar la congestión vehicular y movilidad.