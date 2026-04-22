Sedapal confirma corte de agua en Lima el 23 de abril: Estos distritos se verán afectados

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin agua en varios distritos en Lima el jueves 23 de abril. Descubre qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio, según el último comunicado del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Motivo del corte de agua en Lima el 23 de abril

La empresa estatal detalló que el corte de agua en diversos distritos de la capital que se ejecutará el jueves se deberá a trabajos de mantenimiento como limpieza de reservorios y otras acciones para garantizar la optimización del servicio.

En ese marco, pidió a sus usuarios tomar medidas preventivas como almacenamiento desde ya del agua en recipientes limpios para cubrir tus necesidades en lo que dure la interrupción del suministro, que podría extenderse hasta por más de 10 horas en algunas zonas. También ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consejos ante el corte de agua el 23 de abril.

¿En qué distritos no habrá agua el jueves? Zonas y horarios

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, estas son las zonas que se verán afectadas el jueves por la suspensión. ¡Toma nota!

Sin agua en Chaclacayo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Cuadro. Calle 1 Mz. O-P-H-G. P.J. 12-13-14-17-20A.

hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Cuadro. Calle 1 Mz. O-P-H-G. P.J. 12-13-14-17-20A. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. El Cuadro. Calle 1 Mz. O-P-H-G. P.J. 12-13-14-17-21-20A.

En Sa Juan de Lurigancho

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proyecto Integral Confraternidad sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa sector 12 de Diciembre, sector 3 de Marzo, A.H. Prolongación El Rosal, A.H. El Rosal Alto, A.F. El Mirador del Futuro, A.F. Roca Fuerte, A.H. Proyecto Integral Confraternidad sector Santa Rosa, Av. Señor Mirador, A.F. 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad sector D.

Sin servicio en Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I, A.H. Virgen del Carmen II, A.H. Vista Alegre, Asociación APROVIEP, Asociación de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada de Chillón.

En Barranco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Urb. La Condesa Urb. La Viñita, Urb. San Ignacio, Urb. Tejada Alta, Centro Comercial Residencial Balta. Cuadrante: Av. El Sol Este, Av. República de Panamá, Av. Nicolás de Piérola, Av. Paseo de la República, Av. Almirante Miguel Grau.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Chacarilla del Estanque. Cuadrante: Av. Velasco Astete, Av. Esmeralda, Jr. Alfredo Galeón, Jr. Hermano Lobo, Jr. Las Garzas, calle Bello Horizonte, Av. Buena Vista, Av. Juan Bielovucic.

Ante el anuncio de Sedapal de que al menos cinco distritos de Lima se verán afectados con un corte de agua programado para el jueves 23 de abril, se aconseja a los vecinos de dichas zonas tomar sus precauciones.